Der politische Patriotismus in Deutschland gibt sich kämpferisch wie Herkules? Das kann niemand, der bei Verstand ist, wollen

Kriegszeiten sind Zeiten innerer und äußerer Mobilmachung. Zwar befindet sich Deutschland nicht unmittelbar im Krieg – mittelbar aber zieht es aus dem Ukraine-Krieg Konsequenzen, die eine grundlegende Reform der Nation, ihrer militärischen Durchsetzungskraft und ihrer geistigen und moralischen Verfassung auf die Agenda setzen (Stichwort: »Zeitenwende«). Der deutsche Vollblut- und Vorzeigepolitiker Philipp Amthor (CDU) hat dementsprechend die Zeichen der Zeit erkannt und im Namen der CDU/CSU-Fraktion Ende Mai einen Antrag in den Bundestag eingebracht, um einen erneuerten Patriotismus zu fordern und zu fördern.

»Wir treten für einen Patriotismus ein, der nicht durch Beiwörter in Watte gepackt werden muss. Aufgeklärter oder weltoffener Patriotismus – das sind alles wohlige Wortschöpfungen, aber nicht Patriotismus ist problematisch, sondern Nationalismus. Davon grenzen wir uns klar ab«, so Amthor – und die Aufgabe präzisierend: »Unsere Nationalsymbole, zu der auch unsere Hymne gehört, haben ein großes verbindendes und identitätsstiftendes Potential. Das sollten wir gerade auch in unserer Einwanderungsgesellschaft noch deutlicher in den Vordergrund stellen.« Das geforderte Bundesprogramm soll sicherstellen, dass die »ganzjährige Sichtbarkeit nationaler Symbole – insbesondere der Bundesflagge – im öffentlichen Raum erhöht«, die Nationalhymne häufiger bei öffentlichen Anlässen gesungen und »weiter als fester Bestandteil des deutschen Liedguts gepflegt« wird (Bundestagsdrucksache Nr. 20/6903, 2023).

»Außergewöhnliche Anstrengung«

Der auf Vordermann zu bringende deutsche ­Patriotismus, der kein Nationalismus sein will, setzt auf eine im Deutschsein verankerte Identität, für die angesichts der Herausforderungen, vor die das Land sich gestellt sieht, gar nicht genug an Bewusstseinspflege betrieben werden kann. Doch was hat es mit der feinsinnigen Unterscheidung von verfassungspatriotischer Gesinnung und falsch verstandenem Hurrapatriotismus eigentlich auf sich?¹

Die nationale Identität zur Pflege und Mobilisierung der patriotischen Idee ist keine Frage der Gesinnung, die sich mal einstellt und mal nicht. Ihre materielle Daseinsweise hat diese Identität im Staat, der sie repräsentiert und in seinen Handlungen realisiert. Der Sache nach verkörpert sie ein Herrschaftsverhältnis, das von den Bürgerinnen und Bürgern anerkannt wird und dem sie sich freiwillig unterwerfen. Insofern ist die patriotische Gesinnung, wie Hegel es in der Rechtsphilosophie (Paragraph 268) ausdrückt, keine Angelegenheit, bloß subjektiver Gewissheit, sondern »Resultat der im Staate bestehenden Institutionen« und damit das »zur Gewohnheit gewordene Wollen« der Staatsangehörigen. Der Patriotismus ist die selbstverständliche Überzeugung der dem Staat und seinem Recht unterworfenen Bevölkerung, dass das durch den Staat repräsentierte Gemeinwesen die »substantielle Grundlage und Zweck« seiner Lebensverhältnisse ist. Hegel vergisst nicht hinzuzufügen, dass diese Normalität des Patriotismus als sich in allen Verhältnissen bewährendes Bewusstsein auch die »Aufgelegtheit zu außergewöhnlicher Anstrengung« in sich trägt.

Das DTV-Lexikon von 1990 erinnert in seiner Definition an Hegels Überlegungen, wenn es den Patriotismus folgendermaßen bestimmt: »Vaterlandsliebe, die im staatsbürgerlichen Ethos wurzelnde, zugleich gefühlsbetonte, oft leidenschaftlich gesteigerte Hingabe an das überpersönliche staatliche Ganze, das in dieser Hingabe nicht nur als rechtliche und politische Ordnung, sondern als die den einzelnen tragende Gemeinschaft empfunden wird. Vom Nationalismus unterscheidet sich der Patriotismus dadurch, dass er das Nationalbewusstsein der anderen Völker achtet.«

Die mit dem Begriff des staatsbürgerlichen Ethos bezeichnete »emotionale Verbundenheit« mit der Nation, die der Patriotismus darstellen soll, verweist auf das Volk, das den Inhalt und das eigentliche Wesen der Staatstätigkeit ausmachen soll. Der Staat, der das Gemeinwohl repräsentiert und die Interessen seines Volkes fördert, schreibt jedem Bürger Pflichten vor und in der Erfüllung dieser Pflichten wird der Bürger Teil des großen Ganzen, das in der jeweiligen Nation, in die er hineingeboren wurde, seine konkrete Gestalt hat. Diese Pflichten haben es allerdings in sich. Sie bestehen aus einer Addition von Sachzwängen, die von der Schule über Berufstätigkeit und Familie bis zur Rente die Lebensbedingungen festlegen und einer durch das Recht durchgesetzten und aufrechterhaltenen Gesellschaft konkurrierender Interessen zum Leben verhelfen. Indem die Nation, das heißt der sie repräsentierende Staat, die Daseinsform jedes einzelnen bestimmt und damit alle Mitglieder der nationalen Schicksalsgemeinschaft von den hoheitlich getroffenen Entscheidungen abhängig sind, ist der Patriotismus die selbstverständliche Haltung, mit der der jeweilige Staat als Mittel subjektiver Interessenverfolgung anerkannt wird und damit auch als Adressat für all die Unzulänglichkeiten herhalten muss, die dem alltäglichen Konkurrenzkampf entspringen.

Der Patriot, der über seine Regierung schimpft, seine Klagen an sie adressiert, sie daraufhin tax­iert, ob sie Entscheidungen fällt, die für ihn günstig oder ungünstig sind usw., ist genau genommen nicht mehr und nicht weniger als die Charaktermaske des Systems, das der nationale Gewaltmonopolist seinem Volk aufnötigt. Dass er damit eine Gesellschaft konstituiert, deren »Spaltung« immerzu als Herausforderung patriotischen Denkens beklagt wird, weil die Gegensätzlichkeit der Interessen – mit ihrem Resultat einer ökonomisch, nämlich im Produktionsverhältnis fundierten Klassengesellschaft – ja nicht durch staatliches Regieren zum Verschwinden gebracht werden, ist ein bleibendes Moment des regierten Volkes, das doch so sehr der Einheit bedarf. Es ist deshalb nur konsequent, wenn Amthors patriotisches Ansinnen darauf abzielt, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und den immerzu gefährdeten gesellschaftlichen Zusammenhalt, dem die Sorge der unterschiedlichsten sozialpolitischen Lager gilt, zu betreuen. Er formuliert damit das Ideal einer ihre kleinlichen Interessen hinter sich lassenden Konkurrenzgesellschaft, die im staatlichen Wollen ihre Identität findet und damit auch bereit ist, sich für weiter ausgreifende staatliche Anliegen zu begeistern.

Staatliche Pflege

Wenn Nationen sich eine Hymne geben, nationale Feiertage veranstalten und nationale Helden beziehungsweise Vorbilder verehren, dann konzentriert sich das politische Wollen ganz darauf, die ideelle Größe zu vermitteln, die das Dasein in dieser Gesellschaft für alle so fruchtbar macht und hinter der alle soziale Unzufriedenheit zurückzustehen hat. Die Verwurzelung des Menschen in Volk und Nation bedarf der Versinnbildlichung und der Pflege eines entsprechenden Bewusstseins, das – in der jeweiligen staatlichen Gestalt – das geistige und sittliche Dasein in der Gemeinschaft als Ausdruck wahrhafter Identität genießt.²

Wenn die patriotische Identität durch Sprache, Geschichte und Kultur bestimmt wird, dann wird ein nationales Erbe aufgerufen, das das »Eigene« (das Deutsche, Französische, Italienische etc.) repräsentiert und sich damit vom »Anderen« abgrenzt. Die Pflege kultureller Identität ist deshalb nicht nur bloßes Beiwerk patriotischer Gesinnungspflege, sondern von substantieller Bedeutung, weil jenseits einer spezifischen Erinnerungskultur Sprache und Bildung, der Schutz von Denkmälern und Museumsbeständen sowie Musik und Literatur einen nationalen Schatz bilden, der auf die Identität und Zusammengehörigkeit des Volkes verweist und ganz im Sinne des lateinischen »colere« gepflegt, verehrt, gefeiert und angebetet werden soll.

Müßig zu sagen, dass bei einer solchen Funktionsbestimmung der Kultur die je speziellen Leistungen, die beim Malen und Dichten, in der Architektur und Musik hervorgebracht werden, in den Hintergrund treten. Was an der Kultur bedeutsam ist und dauerhafter Pflege und Betreuung bedarf, ist das »Erbe«, das sie vermittelt. Und dieses Erbe ist wiederum nichts anderes als das nationale »Wir«, die durch ihre Geschichte, ihre Dichter und Denker geprägte Nation, die in der Kultur ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck gebracht haben soll. Dass die Rechte und Pflichten wie die großen und kleinen Ideale von uns Heutigen aus der Geschichte kommen, aus der sich keiner stehlen kann; dass diese Prägung des nationalen Wesens nicht etwa durch heute geltende ökonomische oder politische Absichten und Interessen, sondern durch die für alle verfügbaren kulturellen Güter hervorgebracht wird, das ist das patriotische Credo einer Nation, die auf sich hält.

Nicht viel anders verhält es sich mit der identitätsstiftenden Funktion der Geschichte. Auch hier geht es nicht darum, einfach festzustellen, warum was wann und wie passiert ist, sondern darum, das historische Gedächtnis nationaler Besonderheiten zu pflegen und zu bewahren.³ Der patriotische Blick in die Vergangenheit berauscht sich an dem »Wir«, das die Geschichte hervorgebracht hat und das als gewordene Größe für die Heutigen Identität stiftet. Auch hier lässt die patriotische Leitidee wieder mehrere Sichtweisen zu: Wo die einen aus der Geschichte ausschließlich den identitätsstiftenden Effekt herauslesen wollen, geht es anderen um die Hinterfragung gesellschaftlicher Entwicklungen, um zu einer differenzierten Bewertung des gewordenen »Wir« zu gelangen. Im letzteren Fall wird weniger auf die Heldentaten und kriegerischen Ehren abgestellt, sondern werden vielmehr die Höhen und Tiefen einer letztlich erfolgreich abgelaufenen Geschichte ausgelotet, die sich im Hervorbringen einer demokratischen Identität eine den plumpen Nationalismus zurückweisende Gestalt gegeben hat. Der deutsche Staat, Verlierer zweier Weltkriege, hat hier geradezu Vorbildcharakter, und er hat nicht ohne Grund eine eigene aufwändige Erinnerungskultur etabliert, die mittlerweile als Vorbild für die Staatengemeinschaft gilt.

Das eine bedingt das andere

Die von Amthor eingebrachte Initiative in Sachen Patriotismus spricht sich dafür aus, dass auch hierzulande lebende Ausländer von den »verbindenden und einladenden Potentialen des Patriotismus angesprochen werden und ihre Identifikation mit dem deutschen Staat gestärkt wird«. Darüber hinaus plädiert die CDU/CSU-Fraktion dafür, dass »ein erfolgreiches Werben für wünschenswerten Patriotismus nicht durch ein undifferenziertes Kämpfen gegen einen – fraglos unerwünschten – Nationalismus im Keim erstickt wird«.

Ganz unverhohlen wird hier das für die deutsche Staatlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte Konzept des Verfassungspatriotismus dazu genutzt, die Unterscheidung zwischen einem erwünschten und einem unerwünschten Nationalismus aufzurufen. Ging es beim Verfassungspatriotismus darum, darauf aufmerksam zu machen, dass, wie Dolf Sternberger es formulierte, Patriotismus in einer europäischen Haupttradition schon immer und wesentlich etwas mit Staatsverfassung zu tun gehabt habe, ja, dass Patriotismus ursprünglich und wesentlich »Verfassungspatriotismus« gewesen sei⁴, so hatte schon in der rot-grünen Regierungszeit die Proklamation eines freiheitlichen Patriotismus innerhalb einer demokratischen Nation oberste Priorität. Der Streit, ob mit dem Begriff des Verfassungspatriotismus der Sozialstaat nicht zu sehr in den Vordergrund gerückt werde, ist längst Geschichte und die schwarz-rot-goldene Begeisterung im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2006 war der schlagende Beweis dafür, dass der deutsche Nationalismus von Patrioten gelebt und geliebt wird: »Die Welt zu Gast bei Freunden« – ein Bild, das mittels aufwändiger Vorbereitungen und massiver Sicherheitsvorkehrungen um die Welt gehen konnte und den weltoffenen Patriotismus deutscher Fußballfreunde zum Symbol des seiner Vergangenheit entwachsenen Deutschlands werden ließ.

Die Diskussion in der postfaschistischen BRD darüber, ob nicht mit dem Verfassungspatriotismus zugleich die »Weltoffenheit« dieses Staates inkludiert sein müsse, wie Jürgen Habermas meint⁵, hatte insofern schon immer etwas Heuchlerisches, weil Verfassungen von vornherein den Gesamtzustand der politischen Einheit und Ordnung eines Staates zum Gegenstand haben. Und insofern gilt für jeden Verfassungspatriotismus das Diktum von Carl Schmitt, dass das Wort Verfassung auf »die Verfassung des Staates, das heißt der politischen Einheit eines Volkes« beschränkt werden müsse.⁶

Wenn Amthor nun mit seinem Antrag das »verbindende und identitätsstiftende Potential« nationaler Symbole für die »Einwanderungsgesellschaft« mobilisieren will, dann verweist das auf die Souveränität politisch verfasster Staaten, für welche die Freund-Feind-Unterscheidung den Sinn hat, »den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen«.⁷ Denn mit dem Verweis auf Identität ist die Abgrenzung von anderen politischen Einheiten automatisch gegeben.⁸ Wenn den Fundamentalpatrioten der AfD zufolge der Antrag der CDU-Fraktion noch Mängel in der identitären Stoßrichtung aufweist, dann zeigt dies wiederum, wie weit die Emanzipation Deutschlands vom »vernunftrechtlichen Republikanismus« (Habermas) der Nachkriegszeit bereits fortgeschritten ist.

Deutscher Patriotismus soll wieder dazu dienen, dass das Deutschsein Bindung und Halt verleiht, dass man sich dafür engagiert und dass man es verteidigt. Damit greift der kundige Ostpolitiker Amthor den Zeitgeist auf, der mit Militarismus und kriegsmoralischer Aufrüstung die Vorlage für seine identitätsstiftenden Überlegungen liefert.⁹ Für Deutschland eintreten und den deutschen Geist pflegen, muss sich von den Umständlichkeiten eines höheren Wertbezugs befreien. Im Vordergrund patriotischer Haltung darf deshalb nicht der Gedanke stehen, welche Leistungen der Staat für die Weltgemeinschaft oder für sein Volk erbringt beziehungsweise vermissen lässt, sondern seine für das Dasein als Mitglied des deutschen Volkes fundamentale Funktion.¹⁰

Es braucht gar keinen Hurrapatriotismus, um das »Hurra« im Antrag der CDU-Fraktion zu erkennen. Auf Deutschland darf man wieder stolz sein. In diesem Stolz ist dann alles inbegriffen, was das Land im Rahmen einer »wertegeleiteten Außenpolitik« (Annalena Baerbock), als Stützpfeiler einer regelbasierten Weltordnung oder als militärische »Führungsmacht« (Olaf Scholz) zu tun gedenkt. Auf diese Weise werden sogar die patriotischen Bedenken eines Klaus von Dohnanyi oder eines Oskar Lafontaine, aber auch der AfD berücksichtigt, die nationalen Interessen kämen bei der derzeitigen deutschen (noch indirekten) Kriegsbeteiligung zu kurz und würden einem Kurs geopfert, der nationale Interessen vernachlässige.

Der Krieg mobilisiert

Der Ukraine-Krieg verändert nicht nur die geostrategischen Kalkulationen Deutschlands, er wirkt auch auf die geistige Verfassung derer, die diesen Staat nach innen und außen repräsentieren. Einer FDP-Vorzeigefrau, ehrenamtlich für Rheinmetall tätig, können gar nicht genug deutsche Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden, ein außenpolitischer Sprecher möchte Deutschland »nie wieder hilflos« sehen und fordert deshalb eine militärische Rundumerneuerung, ein deutscher Kanzler gibt die Kriegsziele vor, nach denen »Russland diesen Krieg nicht gewinnen« darf und eine deutsche Außenministerin beglückt die Welt mit Werten, die sie nicht zufällig durch ihr Land in vortrefflicher Weise gelebt sieht.

Das wiederum lässt auch die Politiker der zweiten Reihe nicht ruhen, und ein MdB Amthor, der zwar manchmal zu schnell fährt und seine Geschäftsinteressen nachhaltig betreibt, aber ansonsten weiß, was Deutschland braucht, liefert seiner CDU die Steilvorlage für eine »Rückkehr zur Normalität« – nämlich zum Standpunkt der anderen Mächte, die »uns« in Sachen Patriotismus ohne den Makel eines Weltkriegsverlierers gegenübertreten und demonstrieren, wie das »unverkrampfte« Verhältnis zur eigenen Nation (die bekannte Zielmarke von Bundespräsident Roman Herzog nach der »Wende«) geht. Der politische Patriotismus in Deutschland gibt sich kämpferisch und das passt durchaus zu einer Lage, in der der Frieden, den jeder nur zu seinen Bedingungen will, in immer weitere Ferne rückt.

