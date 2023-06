Auf Irrwegen

Begleitet von Sympathiebekundungen und Protesten ist am Dienstag abend eine Lesung zweier Drag-Künstler für Kinder und Jugendliche in der Münchner Stadtbibliothek über die Bühne gegangen. Dragqueen Vicky Voyage und Dragking Eric BigClit lasen in Kostümierung Geschichten für Kinder ab vier Jahren. Von der AfD und anderen Rechten war heftig gegen die Veranstaltung gehetzt worden, da sie Kinder »frühsexualisiere«, in sozialen Medien tobte ein Shitstorm. Wegen der Beschimpfungen sagte die 13jährige Transautorin Julana Gleisenberg kurzfristig ihre Teilnahme ab. Am Dienstag verschaffen sich sieben Jugendliche der extrem rechten Identitären Bewegung Zutritt zur Bibliothek, fanden jedoch die Lesung nicht. Sie wurden von der Polizei abgeführt. (jW)