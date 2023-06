Heißer Scheiß der Stunde: Pilzkunde

Cavan Images/imago »Wir stehen an der Schwelle zu einer mykologischen Revolution.« – Paul Stamets

Gefährlich zu essen, lästig, wenn am Nagel oder in der Scheide: Pilze haben kein gutes Image. Das Verhältnis Mensch–Myzel ist eine Geschichte von Irrtümern und Missverständnissen. Pilze sind das Dritte Reich, Entschuldigung, sind neben Pflanzen und Tieren der dritte Bereich irdischen Lebens (genannt: Reich), 70 Prozent des Kohlenstoffs im Boden bestehen aus lebenden und toten Pilzen. »Das Reich der Großpilze ist mit mehr als 15.000 Arten allein in Deutschland so formen- und artenreich, dass ein Menschenleben sicher nicht ausreicht, um alle zu entdecken«, sagt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie und wirbt für die Ausbildung zum freiberuflichen Feldmykologen.

Pilzkunde ist der heiße Scheiß der Stunde. Bei uns nutzt man z. B. neuerdings die Schmetterlingstramete erfolgreich gegen Krebs, während die TCM seit Ewigkeiten Judasohr, Schopftintling und Shiitake einsetzt. Die Ökologie entdeckt Pilze als Heilmittel für Bienen, als Abwehrmittel gegen Termiten und zum Abbau oder Herausfiltern giftiger Substanzen. Der Pilz ist Vorbild und Mahnung: Wie kein anderes Lebewesen lehrt das Myzel Vernetzung und gegenseitige Abhängigkeit. Nicht zuletzt erweitern Pilze das Bewusstsein. Die Theorie vom berauschten Affen besagt, dass die mystisch-religiösen Erfahrungen nach dem Genuss psychoaktiver Pilze wesentlich zur Menschwerdung unserer Vorfahren beigetragen habe. Heute kann man Narrische Schwammerln und andere Zaubermittel in Zuchtschalen selber anbauen oder bequem im Internet bestellen. Ausführliche Beschreibungen der Wirkungen werden mitgeliefert. Pilztherapie (Psycholyse) nimmt Menschen Ängste wie die nicht geringe vor dem Tod, sie gibt Sinn, wo keiner ist, kann das Rauchen und andere Zwänge abgewöhnen, neue Wege weisen, nachdenklich machen, den Kosmos eröffnen. Paul Stamets, der wohl bedeutendste Pilzforscher unserer Tage, ist sich sicher: »Wir stehen an der Schwelle zu einer mykologischen Revolution, die weit in die Zukunft hinein paradigmenverändernde Effekte haben wird.«