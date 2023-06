Erstaune mich!

Marco Borggreve Ansteckendes Temperament: Isabelle Faust

Wer kennt Igor Strawinsky nicht? Wer hat nicht wenigstens den Namen schon mal gehört? Ein Künstler voller Widersprüche. 1882 im zaristischen Russland geboren, dort aufgewachsen. In Frankreich 1910 auf einen Schlag berühmt geworden. Zwischen Russland, Frankreich, später auch der Schweiz wechselnd, verbrachte er viel Zeit in Paris, seit 1920 dauerhaft, bis er 1940 vor den Nazitruppen in die USA floh. Er starb dort 1971.

François-Xavier Roth, er wird der internationalen Musiköffentlichkeit in diesem Jahr mehr und mehr als einer der bedeutenden Dirigenten der Gegenwart kenntlich, ist als Gürzenich-Kapellmeister mit klassisch-romantischer Musik bekannt geworden. Auf einem seiner jüngsten Alben macht er sich zusammen mit der Geigerin Isabelle Faust und seinem auf alten Instrumenten arbeitenden Orchester Les Siècle an die klassische Moderne: Strawinskys Violinkonzert sowie andere, gezielt der Geige gewidmete Kammermusiken.

Keiner seiner vielen Kollegen in der damaligen Avantgarde war so geradezu populär in der Welt der Musik wie Igor Strawinsky. Niemand war zugleich in der Fachwelt so umstritten. Theodor W. Adorno spitzte die Sache zu, ihm ging es um Polarisierung: Arnold Schönberg (= der Künstler) gegen Igor Strawinsky (= der Scharlatan). Große Teile des Publikums haben mit Strawinsky indes eher das Problem: Seine Musik erreicht das Herz nicht oder sie erreicht oft nur kurz das Herz derer, die sich Zeit zum Hinhören nehmen. Sie klingt »trocken, kühl, durchsichtig und prickelnd wie Champagner extra-dry«, so der Meister selbst in seinen Erinnerungen.

Die ersten beiden Sätze des Violinkonzerts beginnen denn auch mit dem gleichen orchestralen Aufschrei, gefolgt von drei aufstampfenden Bekräftigungen, dann geht echt die Post ab. Mit Brecht, dessen Frage allerdings auf die Macht zielte, die hierzulande angeblich verfassungsgemäß »vom Volke« ausgeht, wäre mit Strawinsky zu fragen: Wohin geht sie aber, die Post? Wer Antwort auf diese Frage weiß, hat Strawinsky begriffen, die Ohren für seine Musik gehen ihr auf.

Um es kurz zu machen: Die Post geht in Richtung Ballett ab. Sie kommt von der Bewegung in der vom Rhythmus skandierten Zeit. Sie bewegt sich darin in einmal schleppenden, einmal rasenden Schrittfolgen, in Pirouetten, Gesten, Sprüngen, Pausen und erneuten Drehungen. Die rhythmische Energie ist ihr Inhalt und Ausgangspunkt, ihre DNA auch in den meisten der Werke Strawinskys, die nicht ausdrücklich als »Ballett« deklariert sind. Kein Wunder also, dass der polyglotte Russe im Wirkungsfeld des ingeniösen russischen Impresarios Sergei Djagilew (1872–1923) stand, als Strawinsky durch dessen, im Paris des beginnenden 20. Jahrhunderts sensationelle »Ballets russes« berühmt wurde. Undenkbar das Ganze auch ohne den legendären, in Kiew geborenen Tänzer und Choreographen Vaslav Nijinsky oder ohne bildende Künstler vom Schlage Pablo Picassos, Henri Matisses, Max Ernsts.

Dass es Strawinsky erklärtermaßen nicht um das Abbilden und Hervorrufen von Gefühlen ging, sondern – so eines seiner Lieblingsworte – um »Konstruktion«, also um strenge Form, hat ihm den Ruf eines – bei Linken nicht beliebten – Formalismus eingetragen. Vielleicht durch eine gewisse Aufführungstradition kann diese Musik akademisch wirken. Wenn auch elegant und gut gemacht, klingt sie oft ausgedacht und kühl, eben nicht nur extra-dry, sondern auch on the rocks.

Das progressiv Moderne an ihr bleibt die Bewegung. Sie kommt in Strawinskys Musik zu sich selbst, wird zu dem, was früher der »Inhalt« war. Über die ihr als Tanz eingeschriebenen, von Strawinsky souverän beherrschten, Formen gerät sie nie »romantisch« außer Kontrolle. Die Kraft der Musik dieser mittleren der drei Schaffensphasen Strawinskys liegt in ihren Ursprüngen in der Volkskultur des alten Russlands. Isabelle Faust und François-Xavier Roth zeigen sie in all ihrer bis ins Letzte durchdachten Rage – für Momente auch Schwermut.

Selten hat man eine Meisterin des noch im Pianissimo intensiven Non vibrato wie Isabelle Faust derart kraftvoll vibrieren gehört wie in »diesem« Strawinsky. Doppelgriffig zerhackt ihr Springbogen die Zeit, sie hat nicht nur ein großes Talent, sie hat auch ein geradezu ansteckendes Temperament, sogar – im Sinn Strawinskys – schmalzige Portamenti hält sie vor. Roths Orchester lässt im ersten und letzten Satz an das von Strawinsky gemeinte »Prickeln« denken. Das schäumt und perlt allerdings selten, Strawinskys Instrumentation ist für alles gut. Man hört eher die kristallklare Schärfe, mit der Champagnerperlen den Gaumen stechen; die Musik ist durchhörbar und so klar strukturiert wie etwa jene Rieslinge aus Deutschland, die man heute »feinherb« nennt – sie können spritzig sein, sie sind nicht billig.

Die jungen Genies der Musik, der Literatur, der bildenden Kunst, die da wie auf ein Kommando im Paris vor dem Ersten Weltkriegs zusammentrafen, erfüllte alle das Verlangen, der dicken Restsüße, von der die Kunst des vorausgegangenen Jahrhunderts am Ende schwer befallen war, die radikale Ordnung und Kühle des Intellekts entgegenzusetzen. Faust und Roth zeigen, dass Musiker wie Strawinsky dabei nicht den Spaß an der Musik verloren. Extra-dry und feinherb wirken beispielsweise auch die in derselben Zeit entstandenen Bilder der blauen Periode Picassos, auch sie malerisch höchst komplex und kraftvoll.

Ein antiromantisches Konzept. Ihm wohnt die Kraft der Aufklärung inne. Djagilew hat dieses Konzept mit Blick auf die Kunst – gemeint auch deren auf Systemveränderung erpichte Abteilung – in der Losung formuliert: »Erstaune mich!« Die Neuaufnahme mit Isabelle Faust und François-Xavier Roth kommt dem im schönsten Sinn nach.