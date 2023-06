Grenzen der Gattung

Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält den mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Seiler bewege sich seit Mitte der 90er Jahre als »Grenzgänger durch die Genres« und gewinne jeder Gattung neue faszinierende Schattierungen ab, teilte die Stiftung Preußische Seehandlung am Mittwoch in der Jurybegründung mit. Der Preis ist mit einer Gastprofessur für deutschsprachige Poetik an der Freien Universität Berlin verbunden. (dpa/jW)