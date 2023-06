Kumpel Musik »Oh, es tut so weh / Ich hatte schon lange kein Kaassoufflé« – Die $ONO$ CLIQ hat ernste Probleme

In ihrem Video zu dem Song »Kaassoufflé« fährt das Aachener Deutschrap-Duo $ONO$ CLIQ in Trainingsjacken mit einem Honda-Roller durchs deutsch-holländische Grenzgebiet. Jonko2x trägt eine Uschanka über den Ohren, Radrick Gee eine Sonnenbrille mit abgerundeten Ecken. Wehmütig singen sie davon, dass sie schon lange nicht mehr nach Holland über die Grenze gefahren sind, um sich frittiertes Teiggebäck mit geschmolzener Käsefüllung zu kaufen: »Oh, es tut so weh / Ich hatte schon lange kein Kaassoufflé.« Das Besondere: Der Song wird nicht auf einen klassischen HipHop-Beat, sondern auf einen Hardcore-Beat gerappt. Das war 2021.

Im Mai erschien ihr Debütalbum »Kumpelmusik Vol. 1«. Auch hier gehen die Beats stampfend nach vorne. Im Refrain sind, wie im Happy Hardcore, die Stimmen weit nach oben gepitcht. In der Hymne »Faul sein« singen sie wie auf Helium davon, wie »wunderschön« das »Faulsein« ist, wie »schön und weit« eine Welt ohne Arbeit. $ONO$ CLIQ zeigen, dass männliche deutsche Popmusik nicht zwingend davon handeln muss, einen »Puff« oder »Alle Frauen« zu besitzen, »Layla« DJ Robin und Schürze, »Platz Eins« von Rammstein lassen grüßen.

Oft geben sich die in den späten 90ern geborenen Sprayer gemeinschaftlich-genügsam. »Ich will gar nicht viel / Ich bin draußen mit den Leuten« singen sie in »Ekstase«. Kleine Highlights sind mit wehmütiger Baby-Voice vorgetragene Kommentare wie »das wäre schön« oder »Kuuuumpel«.

Im Vergleich zu Techno- haben Happy-Hardcore-Tracks (ihre Hochzeit waren die mittleren 90er) weichere und sehr tiefe Bässe, durch synkopierte E-Piano-­Melodien wirken sie fröhlicher als Jungle-Stücke. Über den schnellen Breakbeats liegen oft gepitch­te Vocals, was die Tracks naiv erscheinen lässt. Eher kindliche Songtexte kommen hinzu. Beispiel: »Eine Insel mit zwei Bergen« von Dolls United von 1995.

Wenn $ONO$ CLIQ sich Happy Hardcore schnappen, hat das was Nostalgisches. Schließlich stehen die Tracks für die 90er, für MTV, VIVA. Musik der Kindheit. Aber die beiden schreiben das Genre auch um, heben den Sound mitunter ins Utopische. Am deutlichsten wird das auf »Planet Kumpel« aus dem Jahr 2022. Dort heißt es: »Ich stell mir eine Welt vor, da gibt’s kein Wasser, nur Eich / Die Reichen wären arm, und die Armen sind reich.« (Mit Eich, das nebenbei, ist Bier der Eichener Brauerei aus dem nordrhein-westfälischen Eichen gemeint.) Es wird weitergeträumt: »Alle Grenzen wären offen / Es gäb’ keine Polizei / Niemand wär allein.«

Der einzige melancholische Track auf »Kumpelmusik Vol. 1« ist »Kein Model«. Hier geht es gewissermaßen Kraftwerks Klassiker »Das Model« aus dem Jahr 1978 an den Kragen. Aus »Sie ist ein Model und sie sieht gut aus« wird bei den Aachenern: »Er ist ein Trottel und sieht scheiße aus.« Brutal: »Keiner versteht, was ein Trottel so durchlebt.«