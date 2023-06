Shell beschenkt Aktionäre

Wolfgang Rattay/REUTERS Klimakiller: Shell will das Erdgasgeschäft weiter ausbauen

Bei Shell laufen die Geschäfte prächtig. Im vergangen Jahr hat der britische Ölmulti wie seine Wettbewerber dank gestiegener Energiepreise Rekordgewinne eingefahren. Der Überschuss von 40 Milliarden US-Dollar übertraf den Vorjahreswert um mehr als das Doppelte und lag deutlich über der bisherigen Bestmarke von 31 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2008. Auch im ersten Quartal dieses Jahres hat der Konzern trotz eines inzwischen wieder gesunkenen Preisniveaus fast so viel verdient wie ein Jahr zuvor.

Shell will nun deshalb seine Anleger noch stärker am gut laufenden Geschäft teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag am Mittwoch in New York kündigte das Management weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Die Aktionäre könnten sich auf eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent einstellen, teilte der Konzern mit. Diese höhere Ausschüttung solle bereits zur Zwischendividende für das zweite Quartal greifen. Zudem wolle Shell in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von mindestens fümf Milliarden US-Dollar erwerben, um ihren Börsenwert zu steigern. Es bedürfe nur noch der finalen Zustimmung des Verwaltungsrats, hieß es.

Der seit Januar amtierende Konzernchef Wael Sawan behauptete, Shell bis 2050 zu einem Konzern mit »Netto-Null-Emissionen« umzubauen. Bereits bis 2025 wolle man das routinemäßige Abfackeln von Gas in der Förderung beenden und bis 2030 nahezu keine Methanemissionen mehr verursachen, so Sawan. Außerdem wolle Shell Marktführer bei Biokraftstoffen und Wasserstoff werden sowie im Geschäft mit der Aufladung von Elektrofahrzeugen.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass Shell mindestens bis 2030 seine Ölförderung stabilhalten und das Erdgasgeschäft weiter ausbauen will. Ziel des Konzerns ist es, seine Position als weltweit größter Anbieter von Flüssigerdgas zu verteidigen.