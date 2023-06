Von der Leyen zurechtgerückt

National Industry Confederation/REUTERS In ihrem Element: Ursula von der Leyen beim brasilianischen Verband der Industrie in Brasília (12.6.2023)

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird nach Stationen in Brasilien, Argentinien und Chile an diesem Donnerstag in Mexiko erwartet. Auf den ersten Etappen ihrer Lateinamerikatour warb sie für den Abschluss des bislang aufgeschobenen Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay bestehenden Mercosur-Block. Ein weiteres Ziel der Reise besteht darin, der EU einen größeren Anteil an den Ressourcen der Region zu sichern. Dabei stieß sie bei den Gastgebern auch wegen ihrer Aussagen zum Ukraine-Konflikt auf Skepsis. In Brasilien übte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erneut scharfe Kritik an den EU-Waffenlieferungen.

Zum Auftakt ihrer Reise hatte von der Leyen am Montag ein Zehn-Milliarden-Euro Investitionspaket der EU-Initiative Global Gateway für Lateinamerika und die Karibik angekündigt. Brüssel versucht damit, Infrastrukturangeboten der chinesischen »Belt and Road Initiative« Konkurrenz zu machen. Es sei an der Zeit, die strategische Partnerschaft »auf die nächste Stufe zu heben«, erklärte von der Leyen. Ihre Gespräche sind Teil der Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen zwischen Vertretern der EU und der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (Celac) am 17. und 18. Juli in Brüssel.

Vor dem Hintergrund des sich wandelnden geopolitischen Umfelds und der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts sucht die EU in der Region Partner, um die Abhängigkeit der Mitgliedstaaten von fossilen Brennstoffen, insbesondere aus Russland, zu verringern. In Argentinien verhandelte von der Leyen mit Präsident Alberto Fernández deshalb über Möglichkeiten der gemeinsamen Entwicklung der Wertschöpfungsketten von Rohstoffen, einschließlich Lithium. Schätzungen zufolge wird die Nachfrage nach dem Leichtmetall in Europa bis 2030 um das Zwölffache zunehmen. Rund 60 Prozent der weltweiten Reserven befinden sich in Argentinien, Bolivien und Chile. Auch andere lateinamerikanische Länder verfügen über wertvolle Mineralien. Aus diesem Grund möchte die EU künftig ein bevorzugter Handelspartner und Investor in der Region werden.

»Wir sind der Ansicht, dass es nun an der Zeit ist, das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur bis Ende des Jahres zu schließen«, so von der Leyen. Beide Seiten hatten sich bereits 2019 nach über 20jährigen Verhandlungen auf dessen Eckpunkte geeinigt. Der Abschluss verzögert sich jedoch bis heute, weil die EU in einem Zusatzprotokoll ein Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung eingefügt hatte, das Verpflichtungen, insbesondere in Umweltfragen, sowie Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung vorsieht. Der politische Wille zur Unterzeichnung sei vorhanden, erklärte Fernández am Dienstag, wies aber darauf hin, dass »wir um ein ausgewogenes Abkommen bitten, bei dem alle gewinnen«.

Weniger diplomatisch hatte Lula da Silva am Vortag kritisiert, dass die EU von den Mercosur-Ländern einseitig verlange, »mehr Umweltverpflichtungen« einzugehen, »wie sie es nennen«. Er akzeptiere keine EU-Gesetze mit extraterritorialer Wirkung und der Androhung von Sanktionen, die potentielle Beschränkungen für brasilianische Agrar- und Industrieexporte darstellten, sagte Lula. Außerdem wies er eine von der EU vorgesehene Passage über das Beschaffungswesen zurück, die es europäischen Firmen erlauben soll, zu gleichen Bedingungen wie lokale Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen in den Mercosur-Ländern teilzunehmen. »Zwischen strategischen Partnern sollte gegenseitiges Vertrauen die Voraussetzung sein und nicht Misstrauen und Sanktionen«, erklärte er.

Auch der Ukraine-Krieg war Thema einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brasília. »Wir haben die Friedenspläne erörtert, die im Gespräch sind, insbesondere die Friedensformel, die Präsident Selenskij vorgelegt hat«, behauptete von der Leyen. Lula rückte ihre Aussage zurecht. »Wir brauchen mehr Diplomatie und weniger bewaffnete Interventionen in der Ukraine, in Palästina und im Jemen. Die Schrecken und das Leid des Krieges können nicht selektiv behandelt werden. Die Grundprinzipien des Völkerrechts gelten für alle«, sagte er. Für den Konflikt gebe es keine militärische Lösung, gab der brasilianische Präsident der EU-Vertreterin mit auf den Weg.