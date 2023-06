Realer und Psychokrieg

Ukrainian Defense Ministry/AP/dpa »Pläne lieben die Stille« heißt es in einem Video der Kiewer Regierung (Screenshot, 4.6.2023)

Im Süden der Ukraine halten die verstärkten Kämpfe inzwischen seit über einer Woche an. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar teilte am Mittwoch morgen mit, die eigenen Truppen hätten in den Sektoren, wo sie angriffen, innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden zwischen 300 und 500 Meter Territorium erobert. Nach Angaben des Sprechers des ukrainischen Generalstabs, Andrej Kowaljow, wurden seit Anfang der Woche »etwa drei Quadratkilometer ukrainischen Territoriums befreit«. Nach einem Durchbruch auf breiter Front sieht das nicht aus.

Offizielle russische Quellen nennen diese Geländegewinne unbedeutend und stellen die hohen Verluste heraus, die den ukrainischen Angreifern von der eigenen Artillerie bereitet würden. Eingebettete russische Militärblogger zeichnen ein angespannteres Bild der Situation: So seien insbesondere entlang der Angriffsachse am »Frontbogen von Wremjewka« ukrainische Truppen bis zu zehn Kilometer weit vorgestoßen und drohten, einige von russischen Truppen gehaltene Dörfer einzukreisen, weshalb sich der Gegner freiwillig von dort zurückziehe. Übereinstimmung herrscht einzig darin, dass am westlichen Frontabschnitt bei der Kleinstadt Orechowo im Bezirk Saporischschja die Kämpfe besonders verlustreich für die ukrainische Seite seien.

Die widersprüchliche Berichterstattung lässt sich erklären, auch wenn man daraus nicht zwangsläufig klüger über den realen Stand der Dinge wird. Die Ukraine gibt keine Stellungnahmen dazu ab, ob die Intensivierung der Kämpfe schon Teil der angekündigten Gegenoffensive ist oder lediglich »Kampfaufklärung«, um schwache Stellen in der russischen Verteidigungslinie zu identifizieren. Das ist nachvollziehbar, denn Kiew ist von seinen westlichen Finanziers im Laufe des Frühjahrs wiederholt darauf hingewiesen worden, dass es im Rahmen der angekündigten Offensive, für die die NATO das Land beispiellos aufgerüstet hat, militärisch »liefern« müsse. Geländegewinne von einigen hundert Metern nehmen sich als Bestandteil einer Offensive bescheiden aus, ohne Zusammenhang mit dieser stellen sie aber kein Argument gegen die ukrainische Kampfkraft dar.

Ebenso hat die russische offizielle Berichterstattung das Interesse, die ukrai­nischen Angriffe als mächtiger darzustellen, als sie möglicherweise tatsächlich sind. Vor diesem Hintergrund erscheint die Leistung der eigenen Truppen größer, und es soll im Hinterland die Überzeugung gefördert werden, die Lage sei unter Kontrolle. Die Militärblogger schließlich sind in ihrer Mehrzahl Anhänger einer entschiedeneren Kriegführung von russischer Seite; sie haben daher ein Motiv, die Lage möglicherweise dramatischer zu zeichnen, als sie ist. Es fällt auf, dass keine der beiden Seiten vergleichbare Zahlen zur Unterfütterung ihrer Meldungen liefert. Wenn Russland mitteilt, es seien vier »Leopard 2«-Panzer und sieben »Bradley«-Schützenpanzer abgeschossen worden, wäre es zur Einschätzung wichtig zu wissen, ob diese Abschüsse an einem oder an allen Frontabschnitten geschehen sind und wie viele Panzer die ukrainische Seite überhaupt bisher eingesetzt hat. Der frühere US-Oberkommandierende für Europa, Benjamin Hodges, komplettierte das Informationsdurcheinander am Dienstag mit der ironischen Aussage, Russland möge erst einmal auf die richtigen ukrainischen Panzerbrigaden warten. Hodges ist in der Diskussion über die ukrainische Kriegführung als Hardliner hervorgetreten.

Kiew trägt zur angestrebten Verunsicherung des Gegners noch etwas bei: Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, Kirilo Budanow, hat ein Video ins Netz gestellt, auf dem er eine gute Minute lang in die Kamera schaut und kein Wort sagt. Das ist einerseits eine Illustration der gern als Erklärung für das eigene Schweigen gestreuten Version, dass »Pläne die Stille lieben«. Außerdem soll es ein Dementi von aus Russland kommenden Meldungen sein, Budanow sei vor etwa zwei Wochen bei einem Raketenangriff auf sein Kiewer Hauptquartier getötet worden. Für das Dementi wäre es aber hilfreich, irgendein Element der Datierung beizufügen. So etwas gibt es zu Budanows Auftritt jedoch nicht. Das Video besagt also eigentlich nichts – außer, man will ihm glauben.