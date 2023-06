Erpressungsversuch abgeblockt

Tunisian Presidency/Handout/REUTERS Tunesiens Präsident (M. r.) bleibt stur und lässt auch die EU-Kommissionspräsidentin abblitzen (Tunis, 11.6.2023)

Dem tunesischen Präsidenten Kaïs Saïed scheint ein bemerkenswerter Coup gelungen: Am vergangenen Dienstag hatte ihn die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni besucht, um ein Abkommen zum Stopp der stetig zunehmenden Zahl an Flüchtenden zu erreichen. Allerdings gelang es ihr wohl nicht, Saïed zu schärferen Maßnahmen seiner Küstenwache zu bewegen. Also besuchte sie Tunis erneut am Sonntag. Und sie hatte gegen den renitenten Staatschef Verstärkung mitgebracht: den niederländischen Premier Mark Rutte und die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Und sie brachten einiges mit. So schlug von der Leyen ein Wirtschaftshilfepaket in Höhe von 900 Millionen Euro – abhängig von einer Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) – vor sowie weitere 150 Millionen Euro als unmittelbare Budgethilfe und weitere 105 Millionen Euro für die Grenzsicherung.

In den Jahren 2012 bis 2014 hatte Tunesien unter Führung der damals stärksten Regierungspartei, der den Muslimbrüdern nahestehenden Partei Ennahda (Die Wiedergeburt), beim IWF erhebliche Schulden aufgenommen. Ennahda verfolgt wie die Muslimbrüder generell einen neoliberalen Wirtschaftskurs. Zur gleichen Zeit begann das Land auch Verhandlungen mit der EU über den Abschluss eines »umfassenden und vertieften Freihandelsvertrags«, der vor allem aufgrund des Widerstands der Gewerkschaft UGTT und zahlreicher zivilgesellschaftlicher Akteure bis heute nicht abgeschlossen werden konnte. Seit Wochen liegt ein mit dem IWF ausgehandelter Kredit über 1,9 Milliarden US-Dollar vor. Saïed weigert sich jedoch, den Vertrag zu unterzeichnen, da er die darin festgeschriebenen Strukturanpassungen (Ende der Subventionen für Grundnahrungsmittel und Energie, Lohngarantien) als inakzeptable Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurückweist.

Dabei hat sich die wirtschaftliche Lage des Landes in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert: Der (Billig-)Tourismus als Hauptdevisenquelle siecht seit den islamistischen Anschlägen von 2015 auf das Nationalmuseum in Bardo (22 Tote) und ein Hotel in Sousse (39 Tote) dahin. Besonders hart traf den Tourismus sodann die Coronapandemie. Der Schuldendienst wächst kontinuierlich, die Zeitungen zählen die Tage, an denen Tunesien noch lebenswichtige Importe bezahlen kann. Am vergangenen Freitag stufte die US-Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes auf »Ramsch«-Status herab.

Hinzu kommt, dass Tunesien seit dem 25. Juli 2021 unter wachsendem politischem Druck des Westens steht, da an diesem Tage der mit großer Mehrheit gewählte Präsident eine neugebildete Regierung nicht ernannt und das Parlament aufgelöst hatte. Mittlerweise hat er über eine selbst ausgearbeitete neue Verfassung abstimmen und ein neues Parlament wählen lassen, dem keine Parteien mehr angehören. Dem Konzept der direkten Demokratie folgend, können nur noch Einzelpersonen gewählt werden, Gesetze erlässt in der Regel der Präsident. Seither hat Saïed zahlreiche Personen verhaften und meist wegen Verstößen gegen die Staatssicherheit vor Militärgerichten anklagen lassen. Darunter sind vorzugsweise – aber bei weitem nicht nur – Führungsfiguren von Ennahda. EU und USA verstärken ihren Druck gegen die Autokratie Saïeds und fordern die Rückkehr des Landes zur Demokratie westlicher Prägung. Vor dem Hintergrund der schlechten wirtschaftlichen Lage ist es jedoch mehr als verständlich, dass die Menschen sich weniger um die Formalia der Demokratie sorgen als ums tägliche Überleben.

Derweil steigt die Zahl der Geflüchteten, die Tunesien im Transit Richtung Italien passieren – wobei sich auch zunehmend Tunesier selbst auf den Weg machen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums erreichten in diesem Jahr bereits rund 53.800 Asylsuchende via Tunesien die italienische Küste – doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Der eigentliche Skandal der Geschichte ist also, dass der als Antidemokrat beschimpfte Kaïs Saïed auch gegen Geld nicht bereit zu sein scheint, sich für die Flüchtlingspolitik der EU die Hände schmutzig zu machen.