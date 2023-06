Weg mit dem Schmutz

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das effektivste und zugleich sozialverträglichste Mittel gegen Infektionen, das haben auch die Coronakrise und die Strategien zu ihrer Bewältigung gezeigt, ist Saubermachen, Putzen, Desinfizieren, Waschen. Konsequenzen hatte die Einsicht in die Systemrelevanz von Gebäudereinigern trotzdem nicht. Zum internationalen Tag der Gebäudereiniger, der seit 1990 am 15. Juni begangen wird, hat die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) eine »Respektoffensive« für 700.000 Reinigungskräfte gestartet. »Wer immer noch meint, Deutschland reinige sich über Nacht von alleine, der hat zwei Sachen nicht begriffen: Die Gebäudereinigung ist ein profundes Handwerk mit viel Know-how«, und es ist »mit knapp 23 Milliarden Euro Jahresumsatz ein gewaltiger Wirtschaftszweig und das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland«, erklärte Ulrike Laux vom Bundesvorstand der IG BAU am Mittwoch.

Da Anerkennung im Lohnarbeitsverhältnis nicht zuletzt über mehr Geld vermittelt wird, fordert die IG BAU für dieses Jahr eine Inflationsausgleichsprämie und ab 2024 eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100 Prozent eines Bruttomonatseinkommens. »Uns ist keine Firma bekannt, die ihren Beschäftigten eine Inflationsprämie gezahlt hätte«, sagte Ulrike Laux, die auch die Verhandlungsführerin für Tarifgespräche im Gebäudereinigerhandwerk ist, am Dienstag im Gespräch mit jW. Damit die Unternehmen Zeit haben, das 13. Monatsgehalt einzuplanen, und um ihnen keinen Grund für die Drohung zu geben, die Kosten auf die Kunden abzuwälzen, »fordern wir die tariflich festgelegte und sozialversicherungspflichtige Sonderzahlung erst ab dem kommenden Jahr«, so Laux. »Dafür muss es in diesem Jahr aber die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie geben.«

Zuletzt hatte die Gewerkschaft 2018 eine Auseinandersetzung um eine Sonderzahlung geführt – ums Weihnachtsgeld – und war trotz zweiwöchigen Streiks gescheitert. Am Ende kam ein »Weihnachtsbonus« heraus. Seit 2021 können IG-BAU-Mitglieder wählen zwischen einem Zuschlag von 150 Euro für Arbeit am 24. oder am 31. Dezember oder einem zusätzlichen freien Tag an einem der beiden Dezembertage. Ende des Jahres läuft der Tarifvertrag dafür aus. Anstelle seiner Neuauflage wollen die Beschäftigten mehr Geld. Das hätten die Kollegen ihrer Gewerkschaft ganz klar signalisiert, sagte Laux.

Die Gewerkschafterin ist zuversichtlich, dass sie ihre Forderungen gegenüber dem Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks diesmal umsetzen wird. »Wir haben viele Beschäftigte organisiert, haben starke Betriebsräte und Ehrenamtliche und keine weiteren schweren Forderungen«, so Laux. Beim letzten Versuch hatte der Unternehmerverband gleichzeitig den Rahmentarifvertrag gekündigt, den »wir wieder gut zukriegen mussten«. In diesem Jahr stehen keine weiteren Tarifverhandlungen auf dem Plan. Die Lohntarifverhandlungen werden erst im kommenden Jahr geführt. Aber klar sei auch, so Laux, spätestens im Herbst »werden wir darum kämpfen müssen«.

Im Gebäudereinigerhandwerk gelten ein Branchenmindestlohn (auch für Leiharbeiter) und ein Lohntarifvertrag, von dem die Lohngruppen eins bis sechs allgemeinverbindlich sind. Vor weiterem Dumping bei den Arbeitsbedingungen in der Branche helfen sie trotzdem nicht. »Nach jedem Tarifabschluss werden den Beschäftigten die Zeiten gekürzt«, so Laux. Etwa indem Stellen gestrichen werden, aber das Arbeitspensum gleich bleibt. Die IG BAU nennt das »Turboputzen«. Eine »120-Quadratmeter-pro-Stunde-Regel« würde auch nicht weiterhelfen, weil jedes Objekt verschieden ist. »Das kriegen wir nicht kontrolliert.« Entsprechende Richtlinien gibt es sogar schon, aber die werden nicht umgesetzt. Ein besser zu kontrollierender Weg wäre die »Tagesreinigung«. »Wenn tagsüber gereinigt wird, kriegen das alle besser mit«, wie viele Kollegen wie viel putzen müssen. Das ist eine europaweite Forderung, die auch die IG BAU erhebt.