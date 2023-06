Weißkittelausstand

Oliver Rast/jW Viel Hoffnung haben sie nicht: Totengräberstimmung am Potsdamer Platz (Berlin, 14.6.2023)

Protestfreudig sind sie nicht, Standesdünkel macht bewegungsarm. Nun aber reicht es vielen Apothekern. Am Mittwoch blieben zahlreiche Filialen dicht, bundesweit Schließungen unter dem Motto: »Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!« Der Anlass für den Unmut: die Gesundheitspolitik von Minister Karl Lauterbach (SPD) samt geplantem »Lieferengpassgesetz« der Ampelkoalition. Aufgerufen zum Protesttag hatte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Auch in Berlin.

Zwanzig Minuten vor zwölf Uhr: Der Potsdamer Platz füllt sich langsam, aus den tiefen U-Bahn- und S-Bahn-Schächten strömen immer mehr Apotheker und Pharmazeuten zum Sammelpunkt. Um Punkt zwölf zum Demobeginn dürften es bis zu 4.000 gewesen sein. Einige haben Zornesfalten auf der Stirn, andere blicken etwas grimmig drein. Irgendwie symptomatisch. Dazu passt das selbst gebastelte Plakat von Ulrike Mahr mit einem in Teerschwarz gekleideten Sensenmann, der die Bundespolitik repräsentieren soll, und einem lackschwarzen Grabstein mit rotem Apothekensymbol. Alles sehr düster. »Wie nah sind Sie dem Betriebstod?« fragt der Autor die Chefin der Fliesstal-Apotheke in Schildow im Berliner Speckgürtel. Mahr: »Ziemlich nah, wir stehen kurz davor«. Das Preis-Leistungssystem funktioniere nicht mehr. Ein Beispiel: Die fixe Pauschale von 8,35 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament, die Apotheker erhalten, sei seit zehn Jahren nicht erhöht worden. Deshalb verlangt die ABDA künftig zwölf Euro. Ein weiteres Ärgernis: Rabattverträge. Krankenkassen schließen mit Pharmafirmen solcherlei Verträge über Arzneimittel, um Ausgaben zu senken. Apotheken sind verpflichtet, vorrangig rabattierte Medikamente abzugeben. Das schmälert den Umsatz.

Und: »Immer dramatischer werden die Lieferengpässe«, betont Mahr. Bisweilen sei sie einen Tag lang damit beschäftigt, Medikamente für Patienten aufzutreiben, im Großhandel, bei Unternehmen im In- und Ausland. Überall Lücken in den Regalen: bei Antibiotika, Blutdrucksenkern, selbst diverse Mittel für Krebskranke fehlen. Das Problem ist hausgemacht, erzählt die Schildowerin. 2004 hatte die damalige Bundesgesundheitsministerin Ursula Schmidt (SPD) durchgesetzt, das Gros der Medikamentenherstellung in die Ferne zu verlagern, nach Indien etwa. Aus Kostengründen, wie es hieß. Mahr: »Das rächt sich jetzt bitter«.

Wie reagiert der aktuelle Ressortchef auf die Mängelliste? Ablehnend. Die Forderungen seien unerfüllbar, meinte Lauterbach am Mittwoch. Warum? Mangels Haushaltsmitteln und bislang nicht gestiegener Beiträge für die gesetzlichen Krankenversicherungen fehlten »Spielräume«. Und das »Lieferengpassgesetz«? Untauglich, erklärte der Spitzenverband ABDA. Der Entwurf sieht im Kern zwei Instrumente vor: gelockerte Preisregeln bei Arzneien und neue Vorgaben zur Lagerhaltung. Keine Problemlöser: »Eigentlich handelt es sich um ein Bevorratungsgesetz«, wurde der Gesundheitsökonom Afschin Gandjour am 2. Juni vom Ärzteblatt zitiert.

Zurück zum Protest. Christiane Patzelt hat sich für den Aufzug gleichfalls etwas überlegt: Ein halbes Dutzend aufblasbare Palmen, Schwimmreifen und Badeinseln schwenken ihre Kolleginnen in der Luft. »Auch uns steht das Wasser bis zum Hals«, sagt die Inhaberin der Land-Apotheke Leegebruch bei Oranienburg im jW-Gespräch, während sie ihren pinken Plastikpelikan um die Hüfte legt. Miete, Personal, Energie, die Kosten explodierten. »Seit Monaten bringe ich Geld mit zur Arbeit«. Ohne finanzielle Unterstützung ihres Gatten stünde der Betrieb vor dem Aus.

Kathrin Vogler (Die Linke) kennt das. Inzwischen schließe im Schnitt alle 19 Stunden eine Apotheke, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Mittwoch auf jW-Anfrage. Zum Nachteil »einer wohnortnahen Versorgung und Beratung der Bevölkerung«. Vogler fordert, Rabattverträge für nicht patentgeschützte Arzneimittel abzuschaffen und eine sanktionsbewehrte Vorratspflicht für Pharmafirmen bei versorgungswichtigen Arzneien. Die Apothekerinnen Mahr und Patzelt finden das gut.

Andere bleiben skeptisch – und geschäftstüchtig. »Auf den Umsatz heute kann ich nicht verzichten«, sagt die Inhaberin der Neptun-Apotheke am Alexanderplatz zum Autor. Und sowieso: Ein Ausstand sei kein adäquates Mittel, Protest sei Sache der Standesvertretung.