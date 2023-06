Carlos Garcia Granthon/ZUMA Wire/imago Eine breite Front aus Gewerkschaften und Indigenenverbänden beteiligte sich an den Demonstrationen gegen die Regierung (Lima, 9.2.2023)

Peru befindet sich seit der Absetzung von Präsident Pedro Castillo und der Einsetzung von Dina Boluarte in einer tiefen politischen Krise. Wie ist die Lage im Land heute?

Die Krise hat nicht erst mit der Absetzung von Pedro Castillo am 7. Dezember begonnen. Auch nicht, wie die Rechte behauptet, am 28. Juli 2021, als Castillo das Präsidentenamt übernahm. Die Krise ist eine tiefe und dauerhafte politische, soziale, wirtschaftliche und klimatische Krise. Sie ist das Ergebnis von 500 Jahren Kolonialismus, von Rassismus und Diskriminierung und von 30 Jahren räuberischem Neoliberalismus. Das ist es, was die Menschen auf die Straßen getrieben hat. Der 7. Dezember hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Daher kann die Lösung der Krise auch nicht einfach und schnell sein. Sie muss den Rücktritt von Dina Boluarte und des gesamten Kongresses beinhalten. Vorgezogene Neuwahlen müssen anberaumt werden, wie es 80 Prozent des peruanischen Volkes fordern. Und eine verfassunggebende Versammlung muss einberufen werden.

Das sieht der Premierminister anders. Am vergangenen Donnerstag sagte Alberto Otárola, die Krise sei »beendet«, da es keine Demonstrationen mehr gebe.

In einem Land, in dem innerhalb von zwei Monaten 68 Zivilisten getötet wurden, 49 davon extralegal hingerichtet, kann es keinen Frieden geben. Die Wunde ist tief und offen – auch weil Straflosigkeit vorherrscht. Alle Ermittlungen werden von der Regierung und der Justiz boykottiert. Die Bevölkerung musste sich nach zwei Monaten intensiver Mobilisierung zurückziehen, weil sie uns töteten, uns massakrierten. In Ayacucho wurden an nur einem Tag zehn Menschen getötet, in Juliaca 19 Menschen. Für diesen Monat sind neue Mobilisierungen angekündigt. Alles deutet darauf hin, dass die Regierung sie wieder mit Repression überziehen wird.

Auch mehrere internationale Menschenrechtsorganisationen werfen den staatlichen Einsatzkräften Massaker und extralegale Hinrichtungen vor.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich nie um Exzesse gehandelt hat. Es waren extralegale Hinrichtungen, sie waren geplant und systematisch. Das wurde dokumentiert, unter anderem von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, Amnesty International und anderen Organisationen. Dafür tragen Boluarte und ihre Minister die politische Verantwortung. Der derzeitige Premier, der vor einigen Tagen in Frankreich und Spanien war, ist direkt dafür verantwortlich. Zum Zeitpunkt des Massakers von Ayacucho war er Verteidigungsminister. Statt Otárola zu bestrafen, hat ihn Boluarte zum Premier gemacht.

Deutschland verurteilt die Repression nicht, ebenso wie die meisten westlichen Regierungen.

Teilweise wurde Besorgnis über die Lage in Peru ausgedrückt. Aber das ist nicht genug. Wir brauchen eine ausdrückliche Verurteilung der Gewalt. Die Regierung muss aufgefordert werden, nicht repressiv vorzugehen, nicht schießen zu lassen. Es dürfen keine Waffen mehr an den peruanischen Staat verkauft werden. Viele der Kugeln, die die jungen Bauern getötet haben, kamen aus Europa. Zudem muss der Vorschlag der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, eine internationale Expertengruppe einzusetzen, die das peruanische Justizsystem begleitet, um Straflosigkeit zu verhindern, umgesetzt werden.

Sie sind Mitglied von Nuevo Perú. Als Kandidatin des Bündnisses Juntos por el Perú belegten Sie bei den Präsidentschaftswahlen 2021 den sechsten Platz, in der zweiten Runde unterstützten Sie Pedro Castillo. Warum?

Zum einen, weil die Alternative Keiko Fujimori war. Sie ist nicht nur die Tochter des Diktators Alberto Fujimori, sondern rechtfertigt dessen Herrschaft und verfügt über enge Verbindungen zum Drogenhandel und anderen Mafias. Zum anderen, weil Castillo vor der Stichwahl einen tiefgreifenden Wandel fest zusagte. Im Bestreben, sich nicht zu sehr mit der Rechten anzulegen, warf er diese Politik einige Monate nach der Wahl wieder über Bord – ein schwerer politischer Fehler. Die Rechte und Ultrarechte schlagen sofort zu, wenn sie Anzeichen für Schwäche sehen. Genau das haben sie getan. Sie werden es niemals akzeptieren, dass ein Bauer Präsident von Peru ist.

Wie könnte der Weg zu einer neuen Verfassung aussehen, wo doch der Kongress von der Rechten dominiert ist?

Der institutionelle Weg erscheint im Moment versperrt. Eigentlich müsste der Kongress eine verfassunggebende Versammlung einberufen. Zudem haben die Abgeordneten das Recht abgeschafft, eine Volksabstimmung zu dem Thema abzuhalten. Es scheint also unmöglich. Allerdings glaube ich, dass der verfassunggebende Prozess in Peru bereits in vollem Gange ist. 70 Prozent des peruanischen Volkes, also eine große Mehrheit, wollen neue Spielregeln. Schon heute sprechen die Leute über die Notwendigkeit, die Souveränität über unseren Reichtum, unsere Bodenschätze, unser Gas, unser Öl, unseren Amazonas und unsere Wälder zurückzugewinnen. Sie diskutieren, dass Gesundheit, Bildung und Wohnen Grundrechte werden müssen. Sie sehen die Notwendigkeit, die indigenen Völker der Quechua, Aymara oder Shipibo als gleichwertige Peruaner anzuerkennen. Der Prozess ist also bereits im Gange – und nichts wird ihn aufhalten können. Es mag eine Weile dauern, bis er institutionell verankert ist, aber er wurde bereits eingeleitet.