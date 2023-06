Heizungsgesetz im Shitstorm

Dorit Kerlekin/Snowfield Photography/imago Jetzt auch im Bauernhaus von Winfried Kretschmann: Holzpellets

Begrüßt wurde die Einigung der Ampelkoalition auf ein Heizungsgesetz am Mittwoch vom Deutschen Städtetag. »Wärmeplanung first, das ist die richtige Reihenfolge«, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. »Die Menschen sollten wissen, welche klimaneutrale Heizungsart für ihre Stadt und das eigene Viertel sinnvoll ist.« Das war es dann aber auch schon an positiven Reaktionen auf das Beschlusspapier, das am Dienstag nachmittag im Südost-Turmzimmer des Reichstags zustande gekommen war.

Ursprünglich sollte jede neu eingebaute Heizung ab 1. Januar zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen. Nun soll diese Regelung ausgesetzt bleiben, »solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt«, wie es in dem Papier heißt. Die Planung von Fernwärmenetzen soll in Großstädten bis 2026 abgeschlossen sein, in kleineren bis 2028. Bis es soweit ist, sollen außerhalb von Neubaugebieten weiter Gasheizungen neu eingebaut werden dürfen, sofern sich diese später auf Wasserstoffnutzung umrüsten ließen.

Die zweite große Änderung betrifft Heizungen mit Holzpellets, wie sie der grüne Landesvater von BaWü, Winfried Kretschmann, gerade in sein tolles Bauernhaus hat einbauen lassen. Sie sollen gegenüber Wärmepumpen nicht mehr »diskriminiert«, sondern »ausnahmslos« erlaubt und auch staatlich gefördert werden. Und schließlich kündigt das Papier eine »weitere Modernisierungsumlage« an, mit der Immobilienbesitzer die Umbaukosten auf die Mieter abwälzen können. Nötig wäre vielmehr, die bestehende Umlagemöglichkeit »endlich sozial gerecht« auszugestalten, erklärte Mieterbund-Chef Lukas Siebenkotten. Der Kompromiss lasse »nichts Gutes erahnen«.

Die »Fixierung auf Wasserstoff und Biomasse« werde zu Verheerungen »im globalen Süden« führen, meinte Cornelia Möhring von der Linksfraktion im Bundestag. »Schon heute werden Wälder weltweit abgeholzt für Pelletheizungen in Europa und Deutschland.«

Für die Deutsche Umwelthilfe ist die Einigung »klimapolitischer Irrsinn«. Auch für andere Umweltverbände sind die Klimaziele der BRD im Gebäudesektor damit unerreichbar geworden, wie sie am Mittwoch unisono erklärten. Der Gesetzentwurf soll in dieser Woche in den Bundestag eingebracht und bis Anfang Juli verabschiedet werden.