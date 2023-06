Claudia Greco/REUTERS

Großer Bahnhof am Mailänder Dom, Staatstrauer, Abschied von Silvio Berlusconi am Mittwoch. Die amtierende Rechtsregierung in Rom macht um Tod und Begräbnis des mehrmaligen italienischen Ministerpräsidenten ein Riesengewese. Im ganzen Land stehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast, der politische Betrieb soll ganze sieben Tage ruhen. Ein Novum, nicht einmal nach schweren nationalen Katastrophen praktiziert. 2.000 Trauergäste und bis zu 20.000 Fans nahmen an der »Heiligsprechung« des mehrfach angeklagten Politmilliardärs teil. (jW)