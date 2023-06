»Müssen wieder lernen, damit umzugehen«

Fernando Martinez/dpa Hunderte Kriegsgegner demonstrieren am Sonnabend vor dem Luftwaffenstützpunkt im niedersächsischen Wunstdorf

Die größte Luftkriegsübung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in vollem Gange. Bis 23. Juni soll »Air Defender 2023« andauern und damit auch das militärische Aufgebot von Kampfflugzeugen am Himmel über der BRD. Welche Bedeutung messen Sie der offiziell rein defensiven Simulation bei?

Aus Sicht des deutschen Militärs ist es wichtig, dieses gefährliche Manöver abzuhalten und sich für eine Führungsrolle zu exponieren. Mit etwa 250 Militärflugzeugen im Einsatz bei »Air Defender« will man unter Beweis stellen, Luftwaffenverbände dieser Größenordnung führen zu können. Ziel ist, das deutsche Zentrum Luftoperationen im nordrhein-westfälischen Kalkar als NATO-Kommando für die Luftstreitkräfte zu zertifizieren.

Wir lehnen das ab. Wenn wir den Lärm von Militärmaschinen hören, wird jede Sekunde enorme Mengen Steuergeld verfeuert, die uns im Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich und beim Klimaschutz fehlen. Tatsächlich sicherheitsrelevante Probleme der Menschen sind militärisch nicht zu lösen. Die Bundesregierung muss beim Militär sparen. Wir fordern deshalb, das Manöver abzubrechen.

10.000 Soldaten aus 25 Nationen beteiligen sich. Militär hat vor zivilem Luftverkehr Vorfahrt, es kam schon teils zu Einschränkungen. Andere Medien betonen, alles laufe weitgehend normal, auch seien Löscharbeiten der Waldbrände von Mecklenburg-Vorpommern nicht behindert worden.

Pro Manövertag werde es 50.000 Minuten Verspätung beim zivilen Flugverkehr geben, hieß es. Wir kritisieren den heftigen Eingriff, das zivile Leben zu stören, um das Militär zu priorisieren. Eine Flugstunde eines Eurofighters kostet 70.000 Euro. Dieses Geld wird im Zivilen fehlen, auch beim Brandschutz.

Warum hört man kaum etwas von Aktionen gegen »Air Defender«? Spricht das für wachsende Bereitschaft, kriegerische Auseinandersetzungen als Mittel politischer Konflikte zu billigen?

Am Sonnabend protestierten Hunderte am Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover. Es gab eine Mahnwache an der Air Base Spangdahlem in der Eifel, von der während der Großübung US-Kampfjets abheben werden. In etwa 15 Städten sind Aktionen gegen Air Defender geplant, spontane Proteste werden hinzukommen. Was wir nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass die NATO derart monströs in Deutschland auffährt. Sonst hätten wir eine zentrale Großdemonstration geplant. Jetzt erst wird einiges bewusst: Die deutsche Bevölkerung werde merken, wie ernst die Lage sei, wenn zivile Flugzeuge sich verspäteten und es laut werde, frohlocken Militärs. Man will Menschen Angst einjagen. Auch deshalb sind wir gegen Air Defender, so wie gegen jede Kriegführung. Daher protestieren wir auch gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

»Air Defender« klingt zwar nach Verteidigung; es könnte aber schnell zur Konfrontation kommen, sei es durch ein etwaiges Missverständnis. Der Konflikt ist nicht militärisch zu lösen, Verhandlungen sind alternativlos.

Diese Haltung wird der Friedensbewegung oft als naiv angekreidet. Was entgegnen Sie dem Vorwurf?

Jetzt nimmt es wieder ab, dass jede Waffenlieferung an die Ukraine bejubelt wird. Menschen kommen wieder zur Besinnung, wachen aus diesem anfänglichen Taumel auf, eine Konfliktlösung durch Militärs als tatsächliche Lösung anzusehen. Die Offensive der Ukraine wird nicht deren Befreiung bedeuten. Täglich werden Menschen getötet. Es geht in Richtung »Fleischwolf«, wie es im Militärjargon heißt.

Aus den Antworten der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion geht hervor: Der Gesamtausstoß durch Luftfahrzeuge liege bei Air Defender bei rund 35.000 Tonnen CO2-Äquivalenten. Müssten nicht auch Fridays for Future da auf die Straße gehen?

In der Tat, ein Eurofighter stößt elf Tonnen davon pro Flugstunde aus, also etwa das, was ein Bürger in Deutschland pro Jahr verursacht. Auch der Krieg Russlands zerstört die Umwelt. Ich wünschte, dass Fridays for Future sich stärker zum Thema Militär engagieren. Kriegsübungen dieser Größenordnungen hatten wir seit Jahrzehnten nicht. Auch wir als Friedensbewegung müssen erst wieder lernen, damit umzugehen; vor allem auch sachlich dazu aufklären.