Mehr Flüchtlinge als je zuvor

Zohra Bensemra/REUTERS Flucht durch die Wüste vor Kämpfen im Sudan (Chad, 12.5.2023)

Kriege und Krisen haben die Zahl von Flüchtlingen weltweit auf einen neuen Höchststand getrieben. »Wir haben 110 Millionen Menschen, die aufgrund von Konflikt, Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt geflohen sind, oftmals in Verbindung mit anderen Motiven, insbesondere den Folgen des Klimawandels«, erklärte der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Genf. Die Zahl liegt um 19,1 Millionen Menschen höher als Ende 2021. Der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR nannte diese Entwicklung eine »Anklage gegen den Zustand der Welt«. Verantwortlich seien insbesondere der Krieg in der Ukraine, die Kämpfe im Sudan sowie die humanitäre Krise in Afghanistan.

Zwei Drittel der Schutzsuchenden bleiben dabei als Binnenflüchtlinge in anderen Teilen ihrer Herkunftsländer. Von den ins Ausland Geflohenen harren wiederum 70 Prozent in der Hoffnung auf eine baldige Heimkehr in Nachbarländern aus. Es sei ein Mythos, dass die Flüchtlinge vor allem in reiche Länder etwa nach Europa oder Nordamerika strebten, betonte der Hochkommissar. So beherbergte die Türkei Ende 2022 die meisten Flüchtlinge, gefolgt von Iran, wohin viele Afghanen flohen, sowie Kolumbien. Deutschland liegt an vierter Stelle. Der Anstieg der Zahl der Vertriebenen werde begleitet von einer »feindseligen Umgebung, insbesondere wenn es um Flüchtlinge geht, fast überall«, beklagte Grandi. Die Asylsysteme seien dabei überlastet aufgrund fehlender legaler Migrationswege für Menschen, die in einem anderen Land Arbeit suchen wollten, so Grandi.

Die von Flüchtlingshilfsorganisationen als faktische Abschaffung des Asylrechts in der EU gewertete jüngste Einigung auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem begrüßte Grandi als »relativ fair«. Der UNHCR-Chef mahnte zugleich, die Tür müsse offenbleiben für Menschen, die Asyl suchen. Diese dürften nicht ins Gefängnis geworfen werden, denn »Asyl zu beantragen, ist kein Verbrechen«. Der EU-Plan sieht allerdings vor, Flüchtlinge bereits an den EU-Außengrenzen in Lagern zu internieren.