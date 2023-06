Wer darf was?

Karlsruhe. Der Streit zwischen dem Deutschen Fußballbund (DFB) und einem führenden Spielervermittler geht vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der Bundesgerichtshof (BGH) will dort entscheiden lassen, inwiefern das europäische Kartellverbot für das DFB-Reglement zur Spielervermittlung gilt. Das BGH-Verfahren werde ausgesetzt, bis eine Entscheidung des EuGH ergehe, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bei dem Verfahren in Karlsruhe geht es darum, inwieweit sich der DFB in das lukrative Geschäft der Spielerberater einmischen darf. Die Fußballverbände FIFA und DFB wollen mit eigenen Regelwerken auf dem millionenschweren Vermittlungsmarkt für mehr Transparenz und Kontrolle sorgen. (dpa/jW)