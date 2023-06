Job erledigt

Denver. Die Denver Nuggets haben erstmals in ihrer Geschichte den Titel in der nordamerikanischen NBA geholt. Das Basketballteam um den erneut starken Anführer Nikola Jokic gewann am Montag abend (Ortszeit) 94:89 gegen die Miami Heat und erzielte damit im fünften Spiel der Finalserie den notwendigen vierten Sieg. Der Serbe Jokic kam als bester Werfer der Partie auf 28 Zähler, zudem verzeichnete er 16 Rebounds und 7,2 Vorlagen. Er wurde zum besten Spieler der Finals gewählt. »Es fühlt sich gut an«, erklärte Jokic gewohnt nüchtern: »Der Job ist erledigt, wir können jetzt nach Hause gehen.«

Die Nuggets drehten ein 0:5 zu Beginn der Partie rasch in ein 12:5, verloren dann aber den Faden und lagen zur Pause 44:51 hinten. Erst gegen Ende des dritten Viertels gingen die Gastgeber wieder in Führung. Im Schlussviertel war die Partie minutenlang wild, zwischenzeitlich vergaben die beiden Teams insgesamt zehn Wurfversuche in Serie und ließen jegliche Struktur in ihrem Spiel vermissen. (dpa/jW)