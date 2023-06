Eine schöne Geschichte

Eurasia Sport Images/IMAGO/Just Pictures »Danke, Ney! Ich wünsch’ dir das Allerbeste. Du bist nicht nur ein Crack, du bist ein wundervoller Mensch. Nichts zählt mehr. Ich hab’ dich sehr gern« – Messi bedankt sich bei seinem Kumpel Neymar Jr.

Einen wunderschönen guten Morgen! Einen Tag nach der Meisterfeier von Paris Saint-Germain im Parc des Princes des 16e Arrondissement der französischen Hauptstadt am vorvergangenen Wochenende postete Neymar Jr. auf Instagram für seinen Freund Lionel Messi: »Bruder, lief nicht, wie wir gedacht hatten.« Es war das letzte Fußballspiel von Messi für PSG, Neymar ist seit Februar verletzt und macht seitdem auf Poker und Formel 1, was Geldschergen eben so anzieht, denn es ist ja so: Geld muss arbeiten. Oder: Der Knabe will schlicht weg, auch Kylian Mbappé will weg, alle wollen weg aus Paris, erst recht die »Ausgeliehenen« wie etwa Weltmeister Leandro Paredes.

»Es war ein Vergnügen, zwei weitere Jahre mit dir zu teilen. Viel Glück auf deiner neuen Etappe – sei glücklich. Ich hab’ dich gern«, fügte der Brasuca hinzu. Die Antwort von Weltfußballer Lionel Messi ließ nicht lange auf sich warten. »Danke, Ney! Wenn wir den Rest beiseitelassen, bleibt dies – die Freude, zusammen zu spielen und die Tage zu teilen. Ich wünsch’ dir das Allerbeste. Du bist nicht nur ein Crack, du bist ein wundervoller Mensch. Nichts zählt mehr. Ich hab’ dich sehr gern.« Das schöne Foto, das Neymar postete, wurde ad hoc von Luis Suárez kommentiert. »Es war total schön, euch erneut zusammen zu sehen. Noch schöner ist es, zu sehen, wie sehr ihr euch mögt, dass ihr euch immer gegenseitig unterstützt. Ich hab’ euch gern, meine Freunde!«

Die Freundschaft zwischen Neymar und Messi begann in Barcelona, als sie zusammen mit dem Uruguayo Luis Suárez den gefürchteten Dreizack »MSN« bildeten. Vier Saisons kickten sie in Katalonien zusammen und begeisterten sogar die ansonsten eher schlechtgelaunte Fachwelt, ehe Neymar 2017 überraschend nach Paris übersiedelte, für die bis heute höchste Ablösesumme in der Geschichte des Fußballs von 222 Millionen Euro. Bei Barça gewannen sie eine Champions League (2015) zusammen, etwas, das Messi und Neymar bei der PSG nicht mehr glückte. Messi wurde deshalb in Paris seit Monaten von den Ultras ausgepfiffen (er war ja nun Weltmeister, Frankreich nicht mehr). Sie dachten, mit dem Scheckheft Katar Holding LLC hätten sie Gott und also die Welt gekauft – schierer Irrglauben. Messi dockte im August 2021 in Paris an, als Opfer des spanischen Fiskus. Er gewann zwei französische Meisterschaften und einen Supercup bei den Asterixen, erzielte in 75 Matches 32 Tore und bereitete 34 vor. Und was das Beste war: Er war den FC Hollywood (Barça) los. Und konnte sich endlich Argentinien widmen. Eine Erfolgsgeschichte. Maradona war tot, Messi explodierte bei den Gauchos.

Dann ging das Hickhack los. Saudi Gazette behauptete, Messi sei »in 48 Stunden dort«, alles sei klar, er spiele für Al Hilal (acht internationale Titel, genau wie der FC Santos, Manchester United, der FC Sevilla oder Atlético Madrid). Messi hätte 400 Millionen US-Dollar pro Jahr verdient, Cristiano Ronaldo verdient bei Al-Nassr gerade mal die Hälfte. Das war Leo, der bei Paris im letzten Jahr 3,6 Millionen US-Dollar verdiente, aber alles zu blöd. Wer Geld hat, macht sich nicht zum Spielball. Dass er nun in die Major League Soccer wechselt, war lange ausgemachte Sache. Ich hätte allerdings auf den ­City-Ableger New York City FC getippt und nicht auf Inter Miami, den Klub der rechten Kubaner, dessen Strohmann David Beckham heißt.