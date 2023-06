Herrschen Wokeness und Antifaschismus?

imago/Tillmann Pressephotos

Ein abgebranntes Wohnhaus, davor Dutzende Menschen, teils mit Protestplakaten: Als Titelbild für die aktuelle Ausgabe des Magazins Der Rechte Rand hat sich die Redaktion für das Haus der Familie Genc in Solingen entschieden und erinnert damit an die fünf Frauen und Mädchen, die Ende Mai 1993 bei dem rassistischen Brandanschlag starben. Der 30. Jahrestag der entsetzlichen Tat war breit Thema in der Öffentlichkeit, und verschiedentlich wurde auch darauf verwiesen, dass der Anschlag sich in einer Zeit ereignete, als in der Bundesrepublik nahezu täglich Unterkünfte und Läden von Geflüchteten oder Migranten brannten. Im Intro des Heftes wird aber ebenso betont, dass 2022 »erstmals seit 2015 wieder eine Zunahme von Angriffen« auf derlei Unterkünfte registriert wurde.

Äußerst gewinnbringend liest sich der Einstiegsbeitrag von Andreas Speit mit dem Titel »Ideologie haben immer nur die anderen«. Der Autor nimmt sich des weitverbreiteten Feindbildes einer – wie es der rechtskonservative Journalist Jan Fleischhauer im September 2022 herbeiphantasierte – »neuen linken Glaubenskultur« an. In der öffentlichen Debatte fänden sich seitens Liberaler, Konservativer und Rechter dafür häufig Zuschreibungen wie »Gutmenschen«, »die 68er«, »Woke-Linke« oder aktuell besonders verwegen: »Befürwortende von Klimaschutz«.

Besonders herumgereicht würden diese »Laienideologen« in Talkshows und bürgerlichen Gazetten, sie tummelten sich aber auch auf Twitter. Aus jenem Kreis vermeintlich Betroffener von »Cancel Culture« und »Intoleranz« konstituiere sich häufig ein »Wir«: Dieses nehme »sich das Recht, sich öffentlich zu äußern, findet allerdings das Recht, sichtbar kritisiert werden zu dürfen, übergriffig«, erklärt Speit. Mit dem Ergebnis, dass die »eigenen Sprechebenen« bzw. die »eigene Diskursmacht« nicht reflektiert, aber verteidigt würden. Der Autor führt weiter aus, die »Annahme der selbsternannten Ideologiefreien, Wokeness und Antifaschismus würden herrschen, verklärt bewusst die Machtverhältnisse« in der Gesellschaft. Speit erinnert, vielleicht ein wenig Zuversicht verbreitend, dass Marx und Engels doch betonten, »dass sich ein Bewusstsein gegen die Verhältnisse entwickeln kann, um die ›versteinerten Verhältnisse‹ zum ›Tanzen‹ zu bringen«.

Auch die vorliegende Ausgabe ist wie gewöhnlich eine Mischung sorgfältig ausgewählter Beiträge. So blickt Gerd Wiegel darauf, dass sich die AfD leider nicht gerade erfolglos seit über einem Jahr als Friedenspartei zu inszenieren versucht. Wolfgang Laskowski schaut zurück auf 20 Jahre Sezession, das vom rechten »Institut für Staatspolitik« herausgegebene Magazin. Lisa Krug schreibt zu einer abermaligen Welle rassistischer Aufmärsche gegen Geflüchtetenunterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern.

Gleich zwei Beiträge haben die aus Neonazisicht eher ernüchternde Bilanz zu rechten Aufmärschen am 1. Mai zum Thema. Lara Schultz hat einen Beitrag zum diesjährigen »Tag der Ehre« im Februar in Budapest im Heft, eine alljährliche geschichtsrevisionistische Großveranstaltung, bei der Rechte verschiedener Couleur und teils »mit NS-Insignien die verlustreiche Befreiung von Budapest durch die Rote Armee« 1945 bejammern.