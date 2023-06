Erschreckende Hilflosigkeit

Stefan Boness/IPON Die Bundesregierung will mit repressiver »Sachpolitik« angeblich der AfD den Wind aus den Segeln nehmen. Protest am Freitag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin

Die AfD sei reif für einen Parteiverbotsantrag, vermeldete vor einer Woche das aus dem Haushalt des Bundestags finanzierte Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) sein Ergebnis eines Gutachtens. Die Partei gehe zur Durchsetzung ihrer rassistischen und extrem rechten Ziele aktiv und planvoll vor; sie arbeite daran, »die Grenzen des Sagbaren und damit den Diskurs so zu verschieben, dass eine Gewöhnung an ihre rassistischen, national-völkischen Positionen – auch im öffentlichen und politischen Raum – erfolgt«. Dieses Gutachten wurde zu einem Zeitpunkt vorgestellt, als die Demoskopen das politische Berlin mit der Aussage aufschreckten, dass die AfD aktuell Rekordzustimmungswerte von 18 bis 19 Prozent erziele. Damit habe sie die Grünen bereits überflügelt und zur SPD aufgeschlossen.

Regierungsparteien und CDU/CSU reagierten auf diese Nachricht pflichtgemäß tief betroffen. Selbst in den unvermeidlichen Fernsehtalkshows wurde das Thema mit »Experten« abgearbeitet. Die Hilflosigkeit und gegenseitige Schuldzuweisung zwischen den Parteien war für Antifaschisten erschreckend. Dabei hatte das DIMR eine ebenso einfache wie praktisch umsetzbare Handlungsempfehlung dafür gegeben, wie dieser Gefahr effektiv begegnet werden könne, nämlich »wenn sich die anderen Parteien auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen unmissverständlich von der AfD abgrenzen«. Und genau an diesem Punkt hört die Übereinstimmung auf.

Direkt nach der Bundestagswahl im September 2021 hatte der jetzige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erklärt, es gäbe eine »Brandmauer« gegenüber der AfD. Wer jedoch die politische Praxis insbesondere in den östlichen Bundesländern in den vergangenen Monaten verfolgte, fühlte sich eher an »einstürzende Neubauten« erinnert als an eine klare Haltung von CDU, FDP und selbst SPD. Ob es wie im vergangenen November um geschlechtergerechte Sprache im Thüringer Landtag ging, um die von Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer geforderte Kürzung von finanziellen Leistungen für Flüchtlinge und Asylsuchende oder wie in Hildburghausen um einen Abwahlantrag gegen einen Bürgermeister der Partei Die Linke – immer war man bereit, die AfD als Mehrheitsbeschaffer einzukalkulieren, teilweise sogar auf deren Vorschläge einzugehen.

Tatsächlich entwickelt diese Partei keine gesellschaftlichen oder sozialpolitischen Lösungsvorschläge im Interesse aller Menschen, auch wenn sie sich noch so sehr als Sprachrohr unzufriedener Ostdeutscher inszeniert – was ihr wiederum einige in der Parteienlandschaft abkaufen, ganz so, als wären Rassismus und soziale Spaltung der Gesellschaft Ost-Probleme. Die AfD ist in Wahrheit nur ein »Stammtisch schlechter Laune« (Georg Fülberth): laut, aber ohne Perspektiven.

Heutzutage reicht offensichtlich die Drohung mit AfD-Wahlergebnissen dafür aus, dass die Parteien von SPD bis CSU im Bundestag deren Themen, insbesondere die Verunglimpfung von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund, aufgreifen. Und statt mit Botschaften, wie sie die soziale Spaltung im Land zu beheben gedenkt, verblüffte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit der Aussage, wer »Angst und Wut« schüre, stärke die AfD. Der Ministerin fiel im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagausgaben) nicht ein, dass es für »Angst und Wut« aber reale ökonomische und politische Ursachen gibt, die auch in der Regierungspolitik begründet liegen. Sie kritisierte vielmehr, dass »in der Mitte der Gesellschaft rechte Themen hochgepeitscht werden«.

Wer sich jedoch an die ausländerfeindlichen Brandstiftungen und Pogrome vor gut 30 Jahren erinnert, weiß, dass die Regierungsparteien damals als Konsequenz solcher Gewalttaten nicht die Opfer schützten, sondern die Rechte dieser Menschen durch die Einführung des Artikels 16 a im Grundgesetz deutlich verschlechterten. So erweisen sich die salbungsvollen Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Erinnerung an den Brandanschlag von Solingen als »Sonntagsrede«, der eine flüchtlingsfeindliche Politik der Bundesregierung und der Europäischen Union gegenübersteht.

Das Gutachten des DIMR war als politische Hilfestellung für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gedacht. Es kommt jedoch auf gesellschaftliche Kräfte wie antifaschistische Gruppen und Initiativen, Gewerkschaften und kirchliche Gruppen an, die das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen müssen, soll der Höhenflug der AfD gestoppt werden.