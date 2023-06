Das vollendet Unvollendete

VG Bild-Kunst Gitta Kettner: Das Urteil des Paris (1980), Radierung, 34,7 x 36,8 cm

Die Berliner Galerie Brusberg widmet eine Ausstellungsreihe dem Thema »Künstlerfamilien«. Das ist eine fruchtbare Idee. Im engeren Bereich der Familie kann man nach gemeinsamen Wurzeln und gegenseitigen Anregungen in der künstlerischen Arbeit suchen. In der Literatur fallen einem Christa und Gerhard Wolf ein, beim Theater Helene Weigel und Bertolt Brecht, in der Musik Robert und Clara Schumann. Die Maler und Grafiker Hans und Lea Grundig, die Grafikerin Inge Jastram und ihr Mann, der Bildhauer Jo Jastram, sind dafür ebenso Beispiele wie die Malerin Gudrun Wetzel und der Bildhauer Martin Wetzel oder Annette und Gerd Wandrer, die als Keramikgestalterin und Maler jeweils eigene Ideen entwickeln. Die Reihe ließe sich mühelos fortsetzen. Dass sich die Galerie Brusberg gerade für Gitta und Gerhard Kettner entschieden hat, ist ein Glücksfall. Hatte man doch lange Zeit keine gemeinsame Ausstellung der beiden hervorragenden Zeichner gesehen. Ihre Kinder Marlies Giebe und Richard Kettner widmeten ihnen im Katalog eine herzliche Erinnerung.

Zeichnen als Leidenschaft

Im Sommer 1978 saß Gerhard Kettner in einem Weinberg des »Hauses Sonneck« bei Großjena in der Nähe von Naumburg.¹ Er zeichnete mit kräftigen, teils leichten Spuren des Graphitstiftes, was er sah: die Rebstöcke im Vordergrund, das Zusammenfließen von Saale und Unstrut an einer Landspitze, auf der eine steil in die Höhe gewachsene Pappel wie ein Wegzeichen steht, die Spiegelungen im Wasser, das Ineinander der Baum- und Buschgruppen, die sanften Schwingungen der hügeligen Landschaft, aus der sich fern die Silhouette des Naumburger Doms abhebt. Alles das strahlt jene Ruhe und Kontemplation aus, die für dieses Stück Natur typisch sind.

Der Zeichner, dem nur das differenzierte Grau bis Tiefschwarz des Stiftes, die eigenwillige Ausführung von Linien, Schraffuren und Wischungen und der Ton des Zeichenkartons als Licht zur Verfügung stehen, erweckt in uns ein ganzheitliches visuelles Erlebnis. Gerhard Kettner schrieb später: »Gute Zeichnungen sind ein lebendiger Organismus. Noch im Fragment enthalten sie das Gesetz des Ganzen, die Aussagekraft scheint nahezu unvermindert. Das ist das Geheimnis des Gehaltes. Gute Zeichnungen sind stets offen, geben Erkenntniszuwachs Raum und Zeit. (…) Die Zeichnung hat ihre eigenen Lichtwerte und Farbigkeiten.«²

In gleicher Weise zeichnete er in jenem Sommer weitere Blätter: einen direkteren Blick auf die Stadt Naumburg, auf eine Fähre und andere Motive. Gerhard Kettner kannte ich aus Beratungen des Zentralvorstandes und des Präsidiums des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Er hatte 1978 gerade die Auszeichnung mit dem Nexö-Kunstpreis der Stadt Dresden und seine Wahl zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Künste der DDR hinter sich und war bei weitem nicht jener gestrenge Hochschullehrer, für den man ihn vielleicht halten konnte. Natürlich sprachen wir oft über seine Arbeit und hörten seine Ratschläge für die Redaktion der Zeitschrift Bildende Kunst.

Gitta Kettner war zurückhaltender, von warmer Mütterlichkeit; auch sie freundlich, offen für die Probleme anderer. Während Gerhard Kettner in seiner zeichnerischen Handschrift zupackender, kraftvoller, von beherrschter Sensibilität war und auf seine Art in der Tradition seines Lehrers Hans-Theo Richter stand, so liefen die Zeichenfeder, der Fineliner oder der Aquarellpinsel Gitta Kettners leichter, fast spielerisch über das Papier oder den Zeichenkarton, und mit dieser spielerischen Leichtigkeit entstanden fein gegliederte »Gespinste«, aus denen ihre Figuren und Bildelemente gleichsam herauswuchsen.

Gemeinsamer Lebensweg

Gitta und Gerhard Kettner gehörten demselben Jahrgang an. Sie wurden 1928 geboren, sie am 8. Juni in Bertsdorf bei Zittau, er am 10. August in Mumsdorf in Thüringen. Gitta Kettner hatte zunächst eine Lehre als Damenschneiderin absolviert, war ab 1948 Zeichnerin in einem Oberlausitzer Kunstverlag und ging 1949 zum Studium an die Hochschule für Architektur und bildende Kunst nach Weimar. Dort traf sie mit Gerhard Kettner zusammen. Er war zuvor in Altenburg Lithographenlehrling gewesen, beendete diese Lehre 1948 nach Krieg und Gefangenschaft und besuchte ein Jahr lang die Lindenau-Museumsschule in Altenburg. 1949 zeichnete er in Weimar mit Lithokreide zum ersten Mal die lesende Gitta am Fenster. 1951 gingen beide zur Fortsetzung ihres Studiums nach Dresden. Gitta Kettners Lehrer wurde dort der Illustrator Max Schwimmer, und dessen prägender Einfluss war bis zum Ende ihres Lebens spürbar. 1953/54 wurde sie nach dem Abschluss ihres Studiums Meisterschülerin an der Akademie der Künste bei Max Lingner. Es schloss sich eine Aspirantur an der Hochschule für bildende Künste Dresden an, bevor sie 1956 begann, als freischaffende Künstlerin zu arbeiten.

VG Bild-Kunst Gerhard Kettner: Zuhörende (1971), Lithografie, 44 x 60 cm

Gerhard Kettner wechselte während seines Dresdener Studiums von der Malerei zur Grafik, war von 1953 bis 1956 Assistent bei Hans-Theo Richter, ab 1956 Aspirant bei Max Schwimmer und ab 1961 Dozent für Grafik. 1969 wurde er Professor und leitete von 1970 bis 1974 und dann noch einmal von 1979 bis 1981 die Dresdener Hochschule als Rektor. Ab 1979 führte er dort zugleich eine Fachklasse für Malerei und Grafik. Seine Studenten verdanken ihm viel. Er half ihnen, das Eigene zu finden. Zu ihnen gehörten neben anderen Falko Behrendt, Joachim Böttcher, Lutz Friedel, Joachim Kuhlmann, Horst-Peter Meyer, der Chilene Cesar Olhagaray und Gudrun Trendafilov. Ellen Fuhr, Hans-Hendrik Grimmling, Jost Heyder, Heidi Vogel und Ellena Olsen zählten zu seinen Meisterschülern. Gerade unter den Jüngeren genoss er hohe Achtung.

Das jeweils Eigene

Der Schriftsteller Eberhard Panitz schrieb die Sommergeschichte »Die Moral der Nixe«, in der er vom ältesten und jüngsten Geschehen zwischen Mann und Frau erzählt. Dieser kleine Band ist von Gitta Kettner illustriert. Auf dem Titel ein schönes, nacktes, braungebranntes Mädchen, das sich im Wasser tummelt, sich die Wassertropfen vom Mund wischt und uns verträumt entgegenblickt. Das Ganze als aquarellierte Federzeichnung, voller Leichtigkeit, erotischer Selbstverständlichkeit und Lebensfreude. Im Inneren des Bändchens schwarzweiße Zeichnungen mit der Feder: eine Liebesszene vor einem im Liniengewirr verschwimmenden Boot; ein halbnacktes Mädchen, das seinen Rock ausschüttelt; eine junge Frau, die einem Mann vor ihren entblößten Brüsten das Kinn streichelt; ein Blick, den ein Liebespaar in die unergründliche Tiefe eines Sees wirft; ein Boot, mit dem Eltern ihre puttenhaften Kinder aufs Wasser entlassen und andere Illustrationen, die den Inhalt des Textes nicht einfach wiedergeben, sondern auf bildnerisch-phantastische Art begleiten.

Etwa 90 Bücher hat Gitta Kettner mitgestaltet, die »Aufforderung zum Tanz« von Christa Grasmeyer, »Eine Minute Vergänglichkeit« von Inge Meidinger-Geise, Liebeslyrik, Kinderbücher und vieles mehr. Auch in der freien Grafik war sie unermüdlich: mit Radierungen, bei denen sie ebenso unbeschwert und scheinbar verspielt mit dem widerständigen Material umging, die sie öfter aquarellierte und so zu Unikaten machte, und mit teilweise mehrfarbigen Lithographien. Manchmal liegen statt der Aquarellfarben farbige Kreiden über der Zeichnung. Wenn wir diese und andere Arbeiten in Büchern oder Ausstellungen sehen, denken wir an einen beeindruckenden Menschen zurück.

Mit Gerhard Kettner geht es uns genauso. Er gehörte zu jener Gruppe von Altmeistern der Grafik, die einen großen Einfluss auf die junge Generation hatte, und er sorgte dafür, dass junge Künstler in ihrem Schaffen Freiräume bekamen. Meist zeichnete er mit der Feder, mit Graphitstift, Lithokreide, manchmal mit dem Kugelschreiber auf verschiedenfarbige oder strukturierte Papiere. All das sind Einzelstücke. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Federlithographie, die er dem 20. Jahrestag der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 widmete und in einer Auflage von 35 Drucken herausgab. Auch er illustrierte mit seinen grafischen Blättern literarische Werke, etwa 1975 »Das siebte Kreuz« von Anna Seghers.

In seiner künstlerischen Sprache des gezeichneten Schwarzweiß sind die Motive gleichsam vergeistigt. Das fällt besonders bei seinen Porträtzeichnungen auf, in denen er die Wesenszüge der Dargestellten deutet: das verbitterte Grübeln des alten Willi Albrecht, das In-sich-zurückgezogen-Sein der Malerin Ursula Rzodeczko, die seit 1979 in seiner Meisterklasse war, die Müdigkeit und leise Trauer einer »Krankenschwester Katrin«, die konzentrierte Nachdenklichkeit und der skeptische Blick des Bildhauers Heinrich Drake oder die Ermattung des alternden Schauspielers Rolf Hoppe, den er mehrfach porträtierte. Auf ebenso sensible Weise zeichnete er 1984 seinen Meisterschüler Johannes Heisig, der gemeinsam mit Hubertus Giebe Leiter des Grundlagenstudiums an der Dresdener Kunsthochschule war und von 1989 bis 1991 diese bedeutende Einrichtung als jüngster und letzter in der DDR gewählter Rektor leitete. In keiner dieser Zeichnungen wird idealisiert; mit sparsamen Mitteln wird das Substantielle hervorgehoben. Und Gerhard Kettner brachte Krankheit und Tod ins Bild; er zeichnete schonungslos und zugleich voller Mitgefühl seinen kranken Vater, das verlöschende Leben seiner Mutter oder eine »Frau M. im Schaukelstuhl«, die trotz ihres körperlichen Verfalls, ihrer Hilflosigkeit und ihres geistigen Dahindämmerns ihren Stolz nicht verloren hat. Das sind Psychogramme, die aus tiefer Menschenkenntnis kommen.

Eine Freundschaft

Sowohl bei Gitta als auch bei Gerhard Kettner fällt auf, dass ihre Zeichnungen mit Andeutungen arbeiten. Auf manche Linie, Schraffur oder Wischung wird verzichtet, ohne dass der Gesamteindruck beschnitten wird. In Gerhard Kettners Blatt »Zuhörende« erschließt sich der Bildraum aus der Anordnung der Figuren; perspektivische Details gibt es nicht. In den Porträtdarstellungen lässt er Überflüssiges weg; alles konzentriert sich auf das Gesicht oder einen besonderen Ausschnitt; erzählendes Beiwerk stört die Entdeckung des Wesentlichen. Gitta Kettners Liniengewirr überlässt vieles der Phantasie der Betrachter. Auf zahlreichen Blättern ist nichts bis ins Detail ausgearbeitet – und dennoch erreicht sie ein heiteres, ergänzendes Hineinfühlen des Betrachters in die illustrierte literarische Vorlage.

VG Bild-Kunst Gitta Kettner: Illustration zu Goethes »Dichtung und Wahrheit« (1958), Federzeichnung

Das alles erinnert an das Prinzip des »Non-finito«, wie es der Bildhauer Werner Stötzer vor allem in seinen Steinplastiken umsetzte.³ Das vollendet Unvollendete, das in der Kunstgeschichte sein Vorbild zum Beispiel in den Sklavenfiguren Michelangelos hat, wurde bei ihm zum Arbeitsprinzip. Er brach zu einem relativ frühen Zeitpunkt seine Arbeit ab, um nicht durch Weiterarbeit etwas schon Geschaffenes zu zerstören. So gibt es zwischen Stötzer und den beiden Kettners etwas Gemeinsames. Sie kannten sich schon seit ihrem Studium 1949 bis 1951 an der Weimarer Hochschule für Baukunst und bildende Künste. Werner Stötzer stellte Gitta und Gerhard Kettner mit großem Einfühlungsvermögen in je einer Porträtplastik dar – und Gerhard Kettner zeichnete seinen Freund Werner Stötzer 1964 mit Kohlestift im Profil; auch hier ließ er alles Überflüssige weg. Vor allem in den 1960er Jahren stellten Gerhard Kettner und Werner Stötzer in Magdeburg, Erfurt, Altenburg, Greifswald und Stralsund gemeinsam aus.

Das Ende

Im Sommer 1984 sahen wir uns im »Haus Sonneck« noch einmal für ein paar Tage. Dann wurden unsere Begegnungen seltener. Vom Maler Paul Michaelis erfuhren wir nach der »Wende«, dass Gerhard Kettner ein Opfer der entwürdigenden Verdrängungprozesse an der Dresdener Hochschule geworden war, dass er 1992 nach Verleumdungen seine Professur niederlegte und ein Jahr später, am 14. Juni 1993, an einem Krebsleiden im Alter von nur 65 Jahren starb. Einer seiner Absolventen, der Grafiker Torsten Sachse, widmete ihm am 18. August 1993 eine gezeichnete Hommage. Gitta Kettner wurde depressiv und zog sich aus Dresden zurück.⁴ Zwischen uns gab es aber noch immer Briefe oder Postkarten, die hin- und hergingen, und ab und zu nahm sie auch wieder an Ausstellungen teil. Am 10. April 2011 starb auch sie. Beide sind auf dem Dresdener Trinitatisfriedhof beigesetzt.

Anmerkungen

1 Das »Haus Sonneck« war das Gästehaus des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Jetzt befindet sich dort eine Bildungsstätte der Gewerkschaften.

2 Gerhard Kettner: Über die Zeichnung, in: Gerhard Kettner: Begegnungen im Atelier. Zeichnungen und Texte. Mit einem Nachwort von Wolfgang Holler, Katalog anlässlich einer Ausstellung zum 75. Geburtstag des Künstlers, herausgegeben von Gitta Kettner und Marlies Giebe, Dresden 2003, S. 47

3 Zum Beispiel in einer »Auschwitzgruppe« oder in seinem Relief für das Berliner Marx-Engels-Forum

4 Vgl. Peter Michel: Künstler in der Zeitenwende I, Berlin/Böklund 2016, S. 198