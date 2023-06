Das Letzte

Paul McCartney hat einen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) produzierten »letzten« Beatles-Song angekündigt. Das Stück werde dieses Jahr veröffentlicht, sagte McCartney, der am Sonntag 81 Jahre alt wird, in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit der BBC. Dank KI sei darin die Stimme des bereits 1980 ermordeten John Lennon zu hören. Als Grundlage habe ein altes Demotape mit Lennons Gesang gedient. (AFP/jW)