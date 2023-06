Lauf der Welt

Die Golden Globe Awards sind in neuer Hand: Die Investmentfirma Eldridge und die Firma Dick Clark Productions (DCP) haben die Vermögenswerte vom Verband der Auslandspresse HFPA (Hollywood Foreign Press Association) erworben. Das gab die HFPA am Montag (Ortszeit) bekannt. Die seit den 1940er Jahren von in Hollywood ansässigen Auslandsjournalisten verliehenen Golden-Globe-Filmpreise werden damit nun von einer privaten, profitorientierten Organisation weitergeführt. Bereits im vorigen Sommer hatten die HFPA-Mitglieder für das neue Unternehmensmodell gestimmt. Eine neue Stiftung – die Golden Globe Foundation – soll laut der Mitteilung die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortführen.

Die 81. Verleihung der Golden Globes soll am 7. Januar 2024 stattfinden. Voriges Jahr hatte heftige Kritik am HFPA-Verband wegen Mangels an Diversität und wegen Käuflichkeit zur Absetzung der Preisverleihung geführt. (dpa/jW)