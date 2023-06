Zurück zur Natur

Paramount via AP Das Duell: Klassischer Autobot gegen Geparden-Maximal

Brooklyn im Jahre 1994: Der Exsoldat Noah Diaz (Anthony Ramos) findet keinen Job. Mit einem Freund klaut er einen silbergrau-blauen Porsche 911 Carrera, der in Wahrheit ein Transformer ist. Währenddessen findet die Museumsangestellte Elena Wallace (Dominique Fishback) die mit merkwürdigen Symbolen überzogene Statue eines Falken: den Transwarp Key.

Der Transwarp Key ist das Epizentrum des siebten Transformers-Films »Transformers: Aufstieg der Bestien«. Er ermöglicht Reisen durch Raum und Zeit. Die Autobots hoffen, damit die Erde verlassen zu können. Aber auch der planetenfressende Transformer-Gott Unicron will den Schlüssel. Er schickt seine Diener, die Terracons und die Predacons.

Der neue Transformers ist der Beginn des Hollywood-Hasbro-Fran­chises, des neuen Spielzeugzeitalters, in dem die Autobots nicht mehr gegen die Decepticons kämpfen müssen.

Schon im Prequel »Bumblebee« von 2018 hatte sich nach dem Abgang von Regisseur Michael Bay viel getan. »Bumblebee« war ohne den »Militärfetischisten« (Welt) Bay weicher und menschlicher geraten als die Vorgängerfilme.

Bays Filme waren von der Kritik regelmäßig verrissen worden. »Triumph der Hirnlosigkeit« nannte die Zeit den ersten Teil. Das Publikum liebte die Transformers dagegen (fast) immer. Über 4,8 Milliarden US-Dollar haben die ersten sechs Filme eingespielt. Drei der fünf Michael-Bay-Filme sind bei Wikipedia unter den 100 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gelistet.

Die ersten drei Teile wurden zudem mit gehöriger Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums gedreht. »Transformers« (2007) war der erste Film, der nach 9/11 am Pentagon gedreht werden durfte. Und Gregory Bishop, Militärberater für »Transformers – Die Rache« (2009), sagte laut USA Today über den Film: »Das ist der größte Film über eine gemeinsame Militäroperation, der jemals gedreht wurde.« Die US Army, US Air Force, US Navy und die US Marines waren dabei.

Nun, unter der Regie von Steven Caple Jr., ist von den GIs, die einst in der Wüste oder zwischen Wolkenkratzern auf Roboter schossen, nicht mehr viel übrig. Der neue »Transformers« ist warm, menschelnd, heimelig. Schauplatz ist zunehmend das Grüne. Und während man den Hauptcharakter Noah durch das Brooklyn der 90er begleitet, laufen im Hintergrund HipHop-Tracks vom Wu-Tang Clan, von Nas oder Biggie Smalls (die letzteren beiden echte Söhne Brooklyns, wenn auch Nas dann in Queensbridge aufwuchs).

Der Roboterfreund des Helden ist nicht mehr der gelbe Transformer Bumblebee, sondern der silbergrau-blaue Carrera mit dem Namen Mirage. Dem leiht der Komiker Pete Davidson die Stimme, was die Transformers endlich in die Lage versetzt, selbst Witze zu reißen. Und auch eine Frau hat es in Gestalt des Motorrads Arcee in die Reihen der Autobots geschafft.

Zudem sind die Autobots nicht mehr die einzige moralisch gute Transformers-Spezies. Neben den Terracrons und Predacons werden auch die Maximals neu eingeführt: Transformers in gigantischer, technoider Tiergestalt.

Mit dem Charme seiner afroamerikanischen Hauptdarsteller, seiner Situierung in der afroamerikanischen Popkultur der 90er und der Fokusverschiebung auf Tiere, Natur und Gemeinschaft ist »Transformers: Aufstieg der Bestien« eine Revolution im Transformers-Franchise. Zum ersten Mal dürfen auch nichtwestliche Völker – zum Beispiel Indigene in Peru – im Kampf gegen das Böse minimal mitmachen. Genial ist auch die Szene, in der plötzlich der wiederauferstandene Bumblebee ins Geschehen eingreift. Zum Sound von LL Cool J stürzt sich der totgeglaubte Roboter von der Heckklappe eines Flugzeugs aus ins Geschehen.