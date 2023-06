Brot auf dem Markt

United Archives/imago Szenen einer Ehe: Brigitte Bardot (mit schwarzer Louise-Brooks-Perücke) und Michel Piccoli lassen sich ein Bad ein

Zerschlagen, erschöpft, apathisch. Das ist es, was der Erzähler in Alberto Mora­vias Roman »Die Verachtung« von sich zu berichten weiß. Weder bekommt er es hin, sein Drehbuch für die Verfilmung der »Odyssee« fertigzustellen, noch schafft er es, seine Ehe zu retten. Seine Frau verachtet ihn. Er weiß nicht warum. Er ist das klassische moderne literarische Würstchen, das in die große Verwurstungsmaschine Kino gerät. In diesem Fall das italienische, das zu jener Zeit – der Roman erschien 1954 – vornehmlich »Sandalenfilme« produzierte. Für Godard war die Produktion der Verfilmung von »Die Verachtung« 1963 auch in dieser Hinsicht ein Novum. Normalerweise bediente er sich der Literatur recht dreist – in Zitaten, unzähligen Zitaten – ein Zeichen seiner Modernität, klar. Aber diesmal hatte er es mit einem »großen Autor« zu tun.

Godard schätzte den Roman als literarisches Kunstwerk nicht übermäßig hoch. Er nannte ihn im Gespräch mit den Cahiers du cinéma einen »vulgären und hübschen Bahnhofsroman, voll von klassischen, altmodischen Gefühlen trotz der Modernität der Begebenheiten«.

»Die Verachtung« war seine erste und zugleich auch letzte »Großproduktion«, auch wenn ein Großteil des Budgets wohl für die Gage von Brigitte Bardot draufging, die die Ehefrau des apathischen Lohnschreibers (Michel Piccoli) spielt. Die zentralen Figuren sind jedoch der Regisseur Fritz Lang (als er selbst) und sein US-amerikanischer Produzent Jerry Prokosch (Jack Palance), der die harten, monetären Wahrheiten vertritt: »Wenn ich das Wort Kultur höre, ziehe ich mein Scheckbuch«.

Lang hingegen repräsentiert beinahe wider Willen die Klassizität. Sein Monokel fällt ihm vor Traurigkeit beinahe aus dem Gesicht, wenn er Hölderlin und Brecht zitiert. Eine nicht geringe Rolle im Streit der Zitate hat dabei die Produktionsassistentin/Dolmetscherin, eine weibliche Hermes-Figur, gespielt von Giorgia Moll.

1963 war das Hollywood-Studiosystem, das nebenbei die »auteurs« produzierte, die die Kritiker der ­Cahiers so bewunderten, bereits Vergangenheit. Das klassische Kino ist tot. Das ist die Ausgangslage in »Die Verachtung«. »Le cinéma est une invention sans avenir« – das Kino ist eine Erfindung ohne Zukunft. Das Zitat, Louis Lumière zugerechnet, steht unter der Leinwand im Vorführraum, wo die Crew sich die ersten Muster des Odysseus-­Films ansieht.

»Die Verachtung« eine Geisterbahn der Zombies, die aus einer Vergangenheit – dem klassischen Film und seiner Industrie, der Produzentenherrschaft – als Zitate ihrer selbst in eine Modernität gespült werden, für die die arme B. B. einsteht. Sie hat allein mit ihrer körperlichen Präsenz das verschlafene französische »Qualitätskino« in etwas Neues verwandelt. Sie teilt ihre Initialen zufällig mit einem anderen armen B. B., der sein Brot, so zitiert Fritz Lang, auf dem Markt verdienen musste, wo Lügen gekauft werden.

»Die Verachtung« aber ist nicht gleichzusetzen mit einem ewigen Gejammer über den Kommerz (die »kulturindustriellen Produkte« etc. pp.). Kein bisschen. Schließlich ist eine seiner einprägsamsten Szenen die, in der die arme B. B. nackt auf dem Ehebett liegt, während die Kamera ihren Rücken und Hintern entlangfährt und von der Schönheit der Partialobjekte – »meine Augen, mein Mund, meine Arme« – die Rede ist, nur der Intervention der Produzenten zu verdanken, die darauf bestanden hatten, dass mindestens eine elaborierte Nackts­zene mit Bardot im Film sein musste. Sie wurde nachträglich gedreht.

Am 29. Juni wird eine neue DVD-Edition erscheinen, mit Bonusprogramm. Darunter ein Kommentar des Literatur- und Filmwissenschaftlers Colin MacCabe, Autor auch der maßgeblichen Godard-Monographie »Godard: A Portrait Of The Artist At Seventy«. Ihm soll das letzte Wort gehören, das auch das Streitbare, Zerklüftete, verzweifelt Gescheiterte von »Die Verachtung« kontex­tualisiert: »In der Tat ist es möglich, Godards gesamte Karriere schon seit den frühen Filmen als den Versuch zu verstehen, ein Publikum unter seinen eigenen Bedingungen zu finden, was einer exakten Definition von Modernität durchaus dienlich sein dürfte«.