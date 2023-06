Aus die Maus

In der iranischen Hauptstadt Teheran muss ein bekanntes Museum für Perserkatzen bis auf weiteres schließen. Das bestätigten Mitarbeiter des Museums am Dienstag der dpa. Gründe für die Schließung gaben die Betreiber nicht bekannt. Auf der Instagram-Seite des Museums hieß es jedoch, man hoffe, in Kooperation mit den Behörden die Türen bald wieder für Besucher öffnen zu können. In den vergangenen Monaten mussten zahlreiche Geschäfte oder Restaurants ihren Betrieb vorübergehend einstellen, nachdem Behörden Verstöße gegen die geltende Kopftuchpflicht beklagt hatten. Das Perserkatzenmuseum war bekannt geworden, weil es zugleich als Refugium für heimatlose Katzen diente. (dpa/jW)