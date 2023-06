Wolken am Horizont

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt vor möglichen Engpässen bei der Versorgung der Krankenhäuser mit Blutkonserven im Sommer. Derzeit seien die Lager mit lebensrettenden Blutkonserven deutschlandweit noch gut gefüllt, sagte Sprecher Patric Nohe vor dem Weltblutspendetag am 14. Juni. Aber wenn im Sommer viele Menschen im Urlaub sind oder lieber ins Freibad gehen, geht die Spendebereitschaft traditionell stark zurück. »Es ist beinahe so, als könnte man in der Ferne schon wieder dieses Gewitter sehen, das sich zusammenbraut«, sagte Nohe. Ein großes Problem bleibt, dass die Spendebereitschaft in Deutschland langfristig sinkt. Vor allem junge Menschen seien schwer zu erreichen, sagen Fachleute. »Wir steuern da wirklich auf einen kritischen Punkt zu«, warnte Nohe. (dpa/jW)