Schlag gegen Streikrecht in USA

Andrew Kelly/REUTERS »Beseitigung langjähriger Praxis und Rechtsprechung« (Teamsters-Mitglied in New York)

Eine weitreichende Entscheidung des Obersten Gerichts der USA hat hierzulande bisher kaum Beachtung gefunden. Am 1. Juni verurteilte der Supreme Court eine Gewerkschaft zur Zahlung von Schadenersatz an ein Unternehmen, dessen Betonmischer während eines Streiks weiterliefen, aber nicht entladen wurden, weshalb sich der Beton verfestigte und unbrauchbar wurde. Die Mischer nahmen keinen Schaden.

Die Anwälte des Unternehmens »Glacier Northwest« argumentierten, die Streikenden hätten mit ihrem Ausstand im Jahr 2017 Unternehmenseigentum beschädigt. Dem folgten die Richter mit acht zu eins Stimmen. Die Gewerkschaft »International Brotherhood of Teamsters Local Union No. 174« muss den Beton bezahlen. Da letztlich jeder wirksame Streik finanziellen Schaden verursacht, sind reihenweise Folgeprozesse zu erwarten.

Von der »Beseitigung langjähriger Praxis und Rechtsprechung« sprach Sean O’Brien, Präsident von »Teamsters International«, nach dem Grundsatzurteil. »Die Möglichkeit zu streiken steht seit fast 100 Jahren im Gesetz, und es ist kein Zufall, dass dieses Urteil zu einer Zeit fällt, in der die Arbeiter im ganzen Land die Nase voll haben und zunehmend von ihren Rechten Gebrauch machen«, so O’Brien. Tatsächlich liegt die Zahl der Arbeitskämpfe in den USA derzeit auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren.

In erster Instanz war die Klage von Glacier Northwest noch mit der Begründung zurückgewiesen worden, über die Rechtmäßigkeit des Streiks habe das National Labour Relations Board auf Grundlage des National Labor Relations Act von 1935 zu entscheiden. Das Unternehmen ging in Berufung, und schließlich landete der Fall vor dem Obersten Gerichtshof. Dort heißt der Oberste Richter seit 2005 John Roberts. Seitdem gilt: »Bei praktisch jedem Konflikt zwischen Unternehmen und Arbeitern können Sie sich darauf verlassen, dass Roberts und seine republikanischen Verbündeten auf der Seite der Unternehmen stehen«, wie Kolumnist Jamelle Bouie in der New York Times vom 6. Juni schrieb. »Arbeiterrechte können nicht vor Gericht erkämpft werden«, resümierte Bouie. Das zeigte sich in diesem Fall auch daran, dass mit Ausnahme von Ketanji Brown Jackson auch alle demokratischen Richter gegen die Rechte der Arbeiter stimmten.

»Das Risiko eines Rechtsstreits für die Gewerkschaften ist mit diesem Urteil sicherlich höher geworden«, erklärte der auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwalt Dan Altchek gegenüber CBS. Erwin Chemerinsky, Vorstand des Instituts für Rechtswissenschaften an der Universität Berkeley, schrieb am 10. Juni in der lokalen Tageszeitung Sacramento Bee: »Arbeiter haben wenige Möglichkeiten, für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das Streikrecht ist eines ihrer wenigen Mittel. Dem hat das Oberste Gericht einen schweren Schlag versetzt.«