Die Linke Sachsen: Gefahr militärischer Muskelspiele nicht unterschätzen

David Young/dpa Kampfflugzeug der Luftwaffe beim Start bei »Air Defender 23« (Kerpen, 13.6.2023)

DIe Linke Sachsen rief am Dienstag zu Protesten gegen das Luftkriegsmanöver Air Defender 2023 auf:

(…) Die Linke kritisiert das Manöver als »militärisches Säbelrasseln« und beteiligt sich an Kundgebungen gegen die Kriegsübung am Himmel. Das Manöver »Air Defender« kommt auch dem Namen nach als »Verteidigungsmanöver« daher. Allerdings müsse man das Manöver im Zusammenhang mit den weltweit wachsenden Spannungen sehen, erklären die beiden Landesvorsitzenden von Die Linke Sachsen, Susanne Schaper und Stefan Hartmann:

»Weltweit nehmen die Spannungen zu, Abrüstungsverträge wurden gekündigt oder laufen aus und die Atomwaffenstaaten setzen wieder auf nukleare Aufrüstung. Militärmanöver sind immer auch militärische Machtdemonstration und müssen vor diesem Hintergrund bewertet werden. Gerade jetzt, wo wieder ein Krieg in Europa tobt, sind Deeskalation und Diplomatie das Gebot der Stunde – nicht Aufrüstung, militärische Machtdemonstrationen und das Befeuern der Eskalationsspirale. Aus dem Kalten Krieg wissen wir, wie gefährlich Missverständnisse oder Unfälle im Rahmen solcher militärischen Muskelspiele sein können. Der Direktor des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI, Dan Smith, sagte unlängst: ›Wir driften in eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte.‹ Solche Warnungen müssen wir ernst nehmen!« Das Manöver sei darüber hinaus laut, teuer, eine Riesenbelastung für die Umwelt und beinträchtige die zivile Luftfahrt, so Die Linke Sachsen. (…)

Das katholische Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor kritisierte am Dienstag die systematische Benachteiligung palästinensischer Dörfer in der Negev-Wüste im Süden Israels.

(…) Die genannten Ortschaften müssen bei der Bereitstellung von Infrastruktur und Energie im Vergleich zur übrigen Bevölkerung des Landes mit niedrigeren Standards auskommen. Dies betrifft neben dem Zugang zu Land die Versorgung mit Wasser und Energie, aber auch den Zugang zu adäquaten Bildungsmöglichkeiten. Misereor fordert die Gleichberechtigung der betroffenen Palästinenser*innen.

Eine aktuelle Studie der Galilee Society und des Heschel Center für Nachhaltigkeit bestätigt die Problematik der nichtanerkannten Dörfer in Israel: »Wir untersuchten das Gebiet in der Negev-Wüste. Die Negev ist hauptsächlich von Beduinengemeinschaften bevölkert, bei denen es sich um einheimische Palästinenser*innen handelt, also jene, die nicht in den besetzten Gebieten, sondern in Israel selbst leben. Seit Generationen praktizieren diese Menschen eine meist nomadische Lebensweise, wodurch der Besitz von Land schwer dokumentierbar ist. Weil die erwähnte palästinensische Minderheit den Besitz von Landflächen nicht nachweisen kann, werden die Ortschaften vom israelischen Staat nicht anerkannt«, berichtet Amira Arraf, Direktorin des Zentrums für Umweltgerechtigkeit der Galilee Society, einer von Misereor geförderten Partnerorganisation in Israel. (…)

»350.000 Menschen leben in den nichtanerkannten Dörfern. Da die Ortschaften aus staatlicher Sicht nicht legal sind, existieren sie offiziell nicht. Wenn Sie eine Karte von Israel anschauen, werden Sie viele Städte und Dörfer sehen, aber diese Dörfer sind auf der Karte nicht zu finden«, so Arraf. (…)