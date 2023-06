»Hier können sich viel mehr auf ihrem Niveau messen«

Jörg Carstensen/dpa Aufbauarbeiten am Montag nahe dem Brandenburger Tor

In Berlin starten am Wochenende die Special Olympics, bei denen Athletinnen und Athleten mit Behinderung antreten. Welche Rolle haben Sie bei diesem Wettbewerb, der bis 25. Juni andauert?

Seit 2021 bin ich bei »Special Olympics Deutschland« hauptamtlich als Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft tätig und damit Teil des Teams Sport und Bildung in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Ich hatte mich ganz normal auf eine Stellenausschreibung beworben, doch schon länger und noch als aktive Sportlerin Kontakte in diesen Sportbereich, zum Beispiel durch Einladungen zu Fackelläufen und Festveranstaltungen. Schon recht bald nach meinem Karriereende 2014 hatte ich mich für den Trainerberuf entschieden und an der Trainerakademie in Köln eine Ausbildung zum Diplomtrainer absolviert.

Bei diesen ersten World Games auf deutschem Boden werden rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung aus mehr als 190 Ländern in 26 Sportarten an den Start gehen. Was unterscheidet diese Veranstaltung von Olympischen Spielen, bei denen Sie 2010 in Vancouver die Silbermedaille über 500 Meter gewannen und nach Olympia in Sotschi 2014 Ihre sportliche Karriere beendeten?

Rein sportlich gesehen gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Leistungsgedanken bei Olympischen Spielen und dem Sportkonzept von Special Olympics. Auf der Grundlage der sportlichen Klassifizierung eines jeden Teilnehmers werden mehrere Gruppen gebildet und entsprechend wird in einer Sportart bzw. in den Disziplinen mehr als nur ein Medaillensatz vergeben als normalerweise bei Wettkämpfen. Auf diese Weise haben viel mehr Sportlerinnen und Sportler die Chance, sich auf ihrem Niveau zu messen und anschließend geehrt zu werden.

Seit 2021 sind Sie bei »Special Olympics Deutschland« als Bundestrainerin für Bildung und Wissenschaft tätig. Was zählt zu Ihren Aufgaben?

Im Bildungsteam planen wir Bildungsveranstaltungen, Schul- oder Jugendprojekte oder Angebote, die sich besonders an Athletinnen und Athleten richten, um ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dabei berücksichtigen wir den Forschungsstand in verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen. Nachdem ich viermal als Athletin bei einer Großveranstaltung dabei gewesen war, konnte ich als Bundestrainerin außerdem die Vorbereitung auf die World Games seit 2021 speziell unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Legacy begleiten. Das heißt, wir haben nicht nur auf diese Spiele geschaut, sondern besonders auch darauf, was im sozialen und gesellschaftlichen Bereich davon »übrigbleibt«. Dafür hat Special Olympics Deutschland im Vorfeld eng mit dem lokalen Organisationskomitee zusammengearbeitet, und wir konnten schon jetzt großartige Projekte zum Beispiel im Schul- oder Jugendbereich umsetzen.

Welches werden Ihre konkreten Aufgaben bei den World Games sein?

Bei den Special Olympics in Berlin werde ich Teil des deutschen Teams sein, die Delegationsleitung unterstützen und als Ansprechpartnerin für unsere mehr als einhundert Trainerinnen und Trainer tätig sein.

Parallel zum Spitzensport haben Sie 2008 ein Germanistikstudium abgeschlossen und danach ein BWL-Studium aufgenommen. Vor drei Jahren gab es für Sie ein Comeback bei der Deutschen Eisschnellaufgemeinschaft, DESG, als Bundestrainerin. Dort hörten Sie jedoch nach nicht einmal drei Monaten auf. Was war der Grund?

Bei der DESG habe ich schon 2015 als Trainerin angefangen, zunächst im Nachwuchsbereich und dann als Bundestrainerin im Bereich Bildung und Wissenschaft. Der Schritt in Richtung Bundestrainerin hat daher gepasst – was nicht gepasst hat, waren die Rahmenbedingungen. Es gab viel Unruhe im Verband, und viele Fragen konnten mir nicht beantwortet werden. Daher hatte ich Ende 2020 entschieden, den Verband zu verlassen. Aktuell fühle ich mich bei Special Olympics Deutschland und mit den anstehenden Aufgaben sehr wohl.