Energiekonzern unter Feuer

Rodrigo Abd/AP/dpa Ohne Strom: Familie beim Frühstück im guatemaltekischen Nuevo Queja (13.7.2021)

Im Rahmen von Protesten gegen das Energieunternehmen Energuate ist es im Norden Guatemalas im Departamento Petén zu Brandstiftungen und Sachbeschädigungen gekommen. Anwohner versammelten sich am vergangenen Freitag vormittag (Ortszeit) vor dem lokalen Büro des Unternehmens im Landkreis San Benito unweit der regionalen Hauptstadt Ciudad de Flores. Sie protestierten gegen seit acht Monaten auftretende Stromausfälle, die sich zuletzt gehäuft hatten. Aufgrund des tropischen Klimas der Region sind die Ausfälle mehr als ein Ärgernis, Kühlung von Lebensmitteln und Wasserversorgung waren eingeschränkt oder unmöglich.

Eine Menschenmenge näherte sich den Büroräumen von Energuate, die allerdings geschlossen waren. Auf Videos ist zu sehen, wie aus der Menge heraus Fahrzeuge von Energuate sowie mindestens ein Polizeifahrzeug beschädigt wurden, aus dem angrenzenden Bürogebäude von Energuate schlugen Flammen. Die Polizei setzte nach Presseangaben »Tränengas gegen die Protestierenden ein«. Der Gouverneur des Departamentos Petén war zugegen, Luis Burgos, um »mit dem Volk in Dialog zu treten, das jedoch mit dem Werfen von Gegenständen und Beleidigungen reagierte«, schrieb die Tageszeitung La Hora. Ein »großes Unternehmen wie Energuate hat die Menschen so zu versorgen, wie sie es brauchen«, zitierte die Nachrichtenseite Voz Informativa de Petén einen Aktivisten. Neben den Stromausfälllen kritisierten die Demonstranten auch die hohen Preise des privaten Unternehmens, auf mitgeführten Plakaten war unter anderem »Energuate Ladron« (Energuate Dieb) zu lesen.

Der Strommarkt in Guatemala ist seit 1996 weitgehend privatisiert. 1996 übergab der Staat die »Verteilung von Haushaltsstrom als Monopol an das spanische Unternehmen Unión Fenosa. Seitdem wurde das Geschäft mehrmals weiterverkauft«, erinnerte der aus Peru stammende Journalist Ollantay Itzamná, der in Guatemala soziale Bewegungen begleitet, am vergangenen Sonnabend auf seinem Blog. Unión Fenosa hat in den 1990er Jahren »das Stromgeschäft für 101 Millionen US-Dollar von Guatemala gekauft«, der »Preis im Fall eines Weiterverkaufs betrüge mehr als eine Milliarde US-Dollar«. Energuate als einer der Marktführer in Guatemala wurde nach Medienberichten 2016 für 554 Millionen US-Dollar an das Unternehmen Israel Corporation verkauft.

Die Strompreise sind im von Armut geprägten Land für private Haushalte oft kaum zu bezahlen. Mit 0,28 US-Dollar pro Kilowattstunde liegen sie für private Haushalte deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 0,17 US-Dollar. Für Unternehmen und Industrie sind die Preise niedriger und unterbieten mit 0,18 US-Dollar sogar knapp die 0,19 Dollar weltweit.

In ländlichen Regionen sind die Preise nochmals erhöht und für viele Menschen praktisch nicht bezahlbar. Das wird nicht weiter hingenommen. »So entstand aus den Gemeinschaften heraus die Bewegung ›Widerstand für die Verstaatlichung der elektrischen Energie‹«, hielt Itzamná in seinem Artikel fest. »Sie wird nach wie vor von Organisationen wie dem Frente Nacional de Lucha und dem Landarbeiterbund Codeca unterstützt.«

Als Form des praktischen Widerstands zahlten zum Beispiel in Codeca organisierte Gemeinden kollektiv keine Stromrechnungen. Diese Form des Widerstands wurde durch neue Gesetze aber stark eingeschränkt. »Im Jahr 2023 wurde das Dekret 8-2023 erlassen, das Nutzer, die direkt Stromleitungen anzapfen, die Stromversorgung manipulieren oder sonst Widerstand leisten, mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 100.000 Quetzal (12.000 US-Dollar) bestraft. Nutzer sind damit verpflichtet, die missbräuchlichen Stromrechnungen zu bezahlen«, schrieb Itzamná und verwies auf frühere gewalttätige Proteste gegen Energuate wie 2019 in Totonicapán, wo ebenfalls Gebäude in Brand gesetzt worden waren. Itzamná vermutete, das sich solche Formen des Protests »ohne den organisierten kommunitären Widerstand« ausweiten werden.