Führung unter Einfluss

Die bulgarische Regierungspartei »Bürger für eine europäische Entwicklung« (GERB) wollte es bis zuletzt verhindern: Am Dienstag nahm der Oberstaatsanwalt des Landes, Iwan Geschew, in Strasbourg an einer außerordentlichen Sitzung des EU-Parlaments teil. Thema der geschlossenen Zusammenkunft waren die »Einhaltung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten«, wobei die Situation in Bulgarien einen eigenen Programmpunkt bekam. Zur Sprache kommen sollte ein als »Barcelona-Gate« bekanntgewordener Skandal um windige Immobiliengeschäfte und Waschen von Schwarzgeld. Bulgariens früherer Premierminister Bojko Borissow soll in diesen Skandal verwickelt sein.

Borissow wehrt sich seit längerem nach Kräften gegen die Ermittlungen und hat anscheinend mit der in der letzten Woche neu gebildeten Regierung in Sofia um den Preis seines Ausstiegs aus den aktuellen politischen Geschäften einen Deal ausgehandelt, wie die Nachrichtenseite Euroreporter vergangene Woche schrieb. Die Folge: Am Montag stimmte der Oberste Justizrat Bulgariens für die Entlassung Geschews, die jedoch vom Staatspräsidenten Rumen Radew erst bestätigt werden müsste, um wirksam zu werden. Zu spät allerdings, um Geschews Aussage zu verhindern.

Unterdessen steht die neue Regierung Bulgariens. Nach fünf gescheiterten Regierungen in Folge haben sich die liberale Partei »Wir setzen den Wandel fort« (PP) und die konservative GERB am Dienstag vergangener Woche auf eine Koalition geeinigt, unter der Bedingung, dass die jeweiligen Parteivorsitzenden nicht den Premierminister stellen – das wäre bei der GERB eben Borissow. Man einigte sich auf einen wechselnden Posten hierfür, der für die ersten neun Monate von dem Naturwissenschaftler Nikolaj Denkow von der PP übernommen wird. Denkow möchte Bulgarien bis Ende des Jahres in den Schengen-Raum führen, er plant neue, systematische Grenzkontrollen, will die Staatsschulden senken und popularisiert die Euro-Einführung.

Grenzkontrollen sind ein wichtiges Thema in der bulgarischen Politik. Es polarisiert, wodurch die Aufmerksamkeit der Bürger von anderen Problemen abgelenkt wird, und es ermöglicht, Gelder und Investitionen aus Brüssel zu beantragen. Die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen kündigte dieses Jahr an, man könne Bulgarien Drohnen senden, um die Grenze zur Türkei besser zu kontrollieren. Wohlgemerkt, nachdem im Oktober 2022 der 19jährige Syrer Abdullah Mohammed an der bulgarischen Grenze von Polizisten beim Versuch, die EU zu erreichen, getötet wurde. Die Behörden gaben bekannt, dass vergangenes Jahr 164.000 Flüchtende an der Grenze zur Türkei daran gehindert worden seien, das Land zu betreten.

Die Mitglieder des neuen Kabinetts sind keine Unbekannten. Als Finanzminister wurde Assen Wassilew eingesetzt, der diesen Posten 2021 schon einmal einnahm, bis plötzlich seine doppelte bulgarisch-kanadische Staatsbürgerschaft bekannt wurde, weswegen er seinen Hut nehmen musste. Er hatte damals jegliche Kooperation zu Russlands Gasprom-Konzern beendet. Mit Kiril Petkow gründete Wassilew die PP. Neuerdings stehen beide unter heftigem Beschuss, nachdem der Mitschnitt eines Telefonats der beiden mit US- und EU-Diplomaten aufgetaucht ist. Präsident Radew wirft beiden Politikern seitdem vor, keine eigenständige Politik zu betreiben, sondern im Interesse anderer Staaten zu agieren, während Petkow und Wassilew den Fund runterspielen und behaupten, aus dem Telefonat sei nichts Ungewöhnliches herauszuhören.

Todor Tagarew wird wieder Verteidigungsminister. Er hatte den Posten bereits 2013 inne und ist als antirussischer Politiker bekannt. Sein selbstgestecktes Ziel ist es, gegen jeden russischen Einfluss im Land vorzugehen. Damit dürfte Tagarew auch den Präsidenten Radew meinen. Radew hat sich seit der Eskalation im Ukraine-Krieg im Februar letzten Jahres konsequent gegen Waffenlieferungen und für Diplomatie zur Beendigung des Krieges eingesetzt. Prowestliche Hardliner erkennen in dieser Haltung bereits »russischen Einfluss«.