Großindische Träume

AP Photo Chauvinisten am Werk: Der indische Premier Narendra Modi (r.) bei der Eröffnung des neuen Parlamentsgebäudes (Neu-Delhi, 28.5.2023)

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi hatte Premierminister Narendra Modi am 28. Mai das neue Parlamentsgebäude eingeweiht. Was normalerweise Glückwünsche von Nachbarn bringt, war hier der Anfang einer diplomatischen Affäre im südasiatischen Raum. Denn die umliegenden Staaten fühlten sich von einem Wandgemälde im Neubau, der immerhin die Volksvertretung als höchstes demokratisches Organ der seit April dieses Jahres bevölkerungsreichsten Nation der Erde beherbergt, vor den Kopf gestoßen. Auf dem Gemälde ist das ungeteilte Indien abgebildet. Die Ausstellung dieses Gemäldes an einem repräsentativen Ort ließe sich demnach als Ausdruck indischer Großmachtphantasien der regierenden Indischen Volkspartei (BJP) und verbündeter Kräfte interpretieren.

Bei dem Wandgemälde handelt es sich, wie in Neu-Delhi in den zurückliegenden Tagen mehrfach betont wurde, um eine Darstellung des Maurya-Reichs. Dieses hatte sich bald nach dem Einfall Alexanders des Großen in Indien, ab 320 v. u. Z., zum frühstaatlichen Gebilde unter Chandragupta Maurya entwickelt, dem Begründer der altindischen Dynastie. Seine größte territoriale Ausdehnung erreichte das Reich unter Kaiser Asoka (268–232 v. u. Z.). Der später zum Buddhismus übergetretene und zum »Friedensfürsten« gewandelte Feldherr verleibte dem fünf Millionen Quadratkilometer umfassenden Reich nicht nur bis auf den äußersten Südzipfel das gesamte Territorium des heutigen Indien ein, sondern darüber hinaus die Gebiete Bangladeschs, Pakistans, Nepals sowie Teile von Afghanistan und Myanmar.

Diese Darstellung wäre weniger anstößig, gäbe es in den Reihen der BJP, ihrer Mutterorganisation »Reichsfreiwilligenbund« (RSS) und anderer Verbände aus dem hindu-nationalistischen Spektrum nicht genug Leute bis hinein eben ins Parlament, die von einer Wiedergeburt eines solchen Großindien (Akhant Bharat) träumen – unter klarer politisch-kultureller Vorherrschaft der Hindus natürlich. Eben vor solchem Hintergrund kommt deshalb so ein Wandgemälde bei den Nachbarn nicht gut an, die darin womöglich versteckte Gebietsansprüche wittern. Zumal Pralhad Joshi, indischer Minister für Parlamentarische Angelegenheiten, in einem Tweet das Bild explizit mit dem Konzept »Akhant Bharat« verbunden hatte. Shahriar Alam, Staatsminister im Außenamt von Bangladesch, sprach gegenüber der Presse in Dhaka von Verärgerung in weiten Teilen des Landes. Zuletzt, nach einem formellen Ersuchen der Botschaft zu »zusätzlichen Erklärungen« und Reaktionen des indischen Außenministeriums, wiegelte er jedoch ab: »Das ist keine aktuelle Karte von 2023.« Im Gegensatz zur um Zurückhaltung bemühten regierenden Awami-Liga (AL) reicht das der oppositionellen rechtskonservativen Bangladesh Nationalist Party (BNP) allerdings nicht aus, sie spricht von einer »Bedrohung«. Auch in Pakistan äußerte man »große Besorgnis«.

Die schärfste Kontroverse wird zur Zeit in Nepal ausgefochten – auch auf innenpolitischer Ebene. Prominente Vertreter mehrerer Parteien sind nämlich deutlich verärgert, dass Premierminister Pushpa Kamal Dahal von den Maoisten (CPN-MC) bei seinem gerade zu Monatsbeginn erfolgten viertägigen Staatsbesuch in Delhi diesen Aufreger nicht explizit zur Sprache gebracht hat, als er mit seinem Amtskollegen Narendra Modi (BJP) zusammentraf. Es sei »nicht fair«, wenn Indien, das sich gern als demokratisches Vorbild für andere Länder der Region darstelle, »nepalesische Territorien in eine Karte packe und die sogar ins Parlament hänge«, sagte der frühere Regierungschef Khadga Prasad Sharma Oli von den Vereinten Marxisten-Leninisten (CPN-UML). Ganz ähnlich als Affront gegenüber den Nachbarn, den man nicht einfach hinnehmen dürfe, wertete Baburam Bhattarai von der Nepalesischen Sozialistischen Partei das Wandgemälde. Hauptstadtbürgermeister Balendra Shah hat derweil als Antwort in seinem Büro in Kathmandu eine Karte aufhängen lassen, die auch Nepal größer als in seiner heutigen Ausdehnung darstellt.