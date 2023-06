»Kräfte bündeln, Kämpfe verbinden«

Stefan Boness/IPON »Dauerstellen für Daueraufgaben«: Demonstration studentischer Beschäftigter in Berlin (25.1.2018)

Schluss mit Endlosbefristungen für Nachwuchsforscher und prekären Studentenjobs. Im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche setzen sich Gewerkschaften, Hochschul- und Studierendenverbände für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen in der Wissenschaft ein. Bis kommenden Freitag finden dazu an über 30 Standorten Informations- und Vernetzungstreffen, Diskussionsveranstaltungen und Demonstrationen statt. Zu den acht beteiligten Organisationen zählen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Verdi, der Bund demokratischer Wissenschaftler*innen (BdWi), das »Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft« (NGAWiss) und das Netzwerk studentischer Tarifvertragsinitiativen (TVStud).

Eine zentrale Forderung der Initiatoren ist eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die diesen Namen verdient. Auf Grundlage des Regelwerks konnte sich seit 2007 ein beispielloses System prekärer Beschäftigungsformen etablieren, mit dem Kurzzeitverträge und Kettenbefristungen zum Wegbegleiter für die große Mehrheit der Angehörigen des akademischen Mittelbaus gehören. Vorneweg die GEW kämpft seit mehr als zehn Jahren unter dem Motto »Dauerstellen für Daueraufgaben« für eine breitangelegte Entfristungsoffensive, ohne allerdings durchgreifende Erfolge auf politischem Terrain erzielt zu haben. Und auch das von der Ampelregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung gemachte Versprechen, das Los der Jungakademiker zu erleichtern, ist – Stand jetzt – bloß eine Mogelpackung.

Mitte März hatte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) Eckpunkte für eine Novelle des WissZeitVG präsentiert, die sie wegen der vernichtenden öffentlichen Kritik umgehend in die »Montagehalle zurückbeordern musste« (O-Ton GEW-Vize Andreas Keller). Aber auch ihr in der Vorwoche vorgelegter Referentenentwurf sorgte allseits für Ernüchterung. Keller klagte über einen »Kotau vor den Wissenschaftsarbeitgebern«, und selbst innerhalb der Koalition gab es Widerspruch.

Stark-Watzinger will für die entscheidende Karrierephase nach der Promotion (Postdoc-Phase) ein neues »Vier-plus-zwei-Modell« einführen. Die Befristung soll demnach nach Ablauf von vier Jahren nur dann um zwei weitere verlängert werden können, wenn eine »Anschlusszusage« für ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Aus Sicht der GEW greift das zu kurz und werde die Hochschulen dazu ermuntern, die Betroffenen in vier Jahren durch die Postdoc-Phase zu schleusen, wodurch sich die Unsicherheiten für sie noch erhöhten. Viele Postdocs würden »dann auf die Straße gesetzt oder auf weiteren Zeitverträgen in Drittmittelprojekten eingesetzt«. Das hinter der Aktionswoche stehende Bündnis fordert dagegen eine Entfristung direkt nach der Promotion, sofern vereinbarte Ziele in Forschung und Lehre erreicht wurden, sowie mehr Dauerstellen auch im Drittmittelbereich. Plädiert wird außerdem für eine Ausfinanzierung der Hochschulen und eine Streichung der Tarifsperre. Tatsächlich ist es Gewerkschaften bis heute nicht gestattet, mit den Wissenschaftseinrichtungen tarifvertragliche Reglungen zur Beschränkung von Befristungen festzulegen.

»Gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen sind die Basis für ein gutes Studium, gute Lehre und gute Wissenschaft«, heißt es im Aufruf zur Aktionswoche. »Daher lasst uns unsere Kräfte bündeln und unsere Kämpfe verbinden!« Durchaus erfolgversprechend erscheint dabei die Initiative für einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte. Ein solcher existiert bislang nur im Land Berlin, könnte aber vielleicht schon bald flächendeckend im Rahmen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) durchgesetzt werden. Acht Landesregierungen unterstützen die Forderung nach einem Tarifabschluss, zwei weitere zeigen sich kompromissbereit. Das Bündnis macht sich für Vertragslaufzeiten von wenigstens zwei Jahren stark. Üblich sind derzeit Kontrakte über nur ein halbes Jahr.