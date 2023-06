Übergewinnsteuer verpufft

Marc John/imago Profitables Braunkohlegeschäft: 2022 hat RWE einen Rekordgewinn erzielt (Tagebau Garzweiler 2 in Lützerath)

Immer mehr Verbraucher können sich Strom und Gas kaum noch leisten. Gleichzeitig explodieren die Gewinne der Energiekonzerne. Während die Preise im Zuge des Ukraine-Kriegs in die Höhe getrieben wurden, sind die Erzeugerkosten oft gleich geblieben oder nur leicht angestiegen. RWE beispielsweise kann seinen Strom zum erhöhten Marktpreis anbieten, hat bei den Braunkohlekraftwerken aber kaum zusätzliche Kosten. Für 2022 konnte der Essener Konzern so ein Rekordergebnis von mehr als 3,2 Milliarden Euro einfahren.

Die Ampelkoalition nennt solche Profite »Zufallsgewinne« und hat im vergangenen Jahr angekündigt, diese abzuschöpfen, um Strom- und Gaspreisbremse zu finanzieren. Konkret sollten Gewinne aus 2022 und 2023, die im Vergleich zu den Vorjahren den Durchschnittsgewinn um 20 Prozent übersteigen, mit 33 Prozent besteuert werden.

Eine jW vorliegende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage vom Linke-Bundestagsabgeordneten Victor Perli zeigt jedoch, dass die Maßnahme zur »solidarischen Bewältigung der Energiepreiskrise«, so ergriffen, kaum Wirkung entfaltet. Im Bereich der Kohle-, Öl- und Gasindustrie seien demnach rund 50 Unternehmen von einer möglichen Übergewinnsteuer betroffen. Für die Jahre 2022 und 2023 werde aber nur von Einnahmen in Höhe von ein bis drei Milliarden Euro ausgegangen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

Im Bereich der Stromerzeugung werde aktuell bei 13.500 Betreibern geprüft, »ob eventuelle Übergewinne besteuert werden können«. Weil die Konzerne ihre sogenannten Überschusserlöse, die im ersten Abrechnungszeitraum (1. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023) erwirtschaftet wurden, sowie die Abschöpfungsbeträge erst Ende Juli an die Übertragungsnetzbetreiber melden müssten, könnten die Einnahmen aus der Übergewinnsteuer »noch nicht näher beziffert werden«.

Eine Studie des »Netzwerk Steuergerechtigkeit« geht davon aus, dass eine Übergewinnsteuer je nach Ausgestaltung und Steuersatz dem Bund Einnahmen von rund 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr einbringen könnte. Die Übergewinnsteuer der Ampelkoalition wird wohl nur einen Bruchteil dieser Summen in die ­Kassen spülen. Und ­Wirtschaftsminister Robert Habeck will sie Ende Juni auch bereits wieder abschaffen.

»Habeck schenkt den Energiekonzernen krisenbedingte Übergewinne in Milliardenhöhe. Das ist ein skandalöser und bislang fast unbeachteter Vorgang«, kommentierte Perli gegenüber jW. Die Übergewinnsteuer verpuffe damit fast wirkungslos. »Solche Geschenke für Energiekonzerne verteilt keine andere Regierung in Europa«, sagte Perli.