Friedensgipfel »voller Erfolg«

Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Eine Forderung, wie sie aktueller nicht sein könnte (Ostermarsch, Köln, 8.4.2023)

»Ich habe noch nie die Kraft der Solidarität so gespürt wie bei diesem Gipfel«, zeigt sich Gerald Kofler vom Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit (Abfang) gegenüber jW erfreut. Auch andere Organisatoren des Internationalen Gipfels für Frieden in der Ukraine waren zufrieden, bisweilen wirkte die Stimmung auf der abschließenden Pressekonferenz fast euphorisch. So äußerte Mitorganisator Leo Gabriel im jW-Gespräch: »Der Gipfel war ein voller Erfolg.«

Trotz großen politischen und medialen Gegenwinds sind am vergangenen Wochenende 400 Personen zum »bisher größten Friedensgipfel während des Ukraine-Kriegs« in Wien erschienen, wie die Organisatoren am Montag verkündeten (siehe Hintergrund). Weitere 200 Personen verfolgten ihn online. Die Anwesenden kamen aus insgesamt 35 Ländern, besonders des globalen Südens: der Vizepräsident von Bolivien, Regierungsvertreter aus Mexiko, Ghana, Südafrika, Nepal und Indien. Daneben gab es Grußbotschaften des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und des sicherheitspolitischen Beraters des brasilianischen Präsidenten. Aus Europa nahmen aktive Kriegsgegner teil, etwa die irische EU-Abgeordnete Clare Daly.

Für Rainer Braun vom International Peace Bureau ließ sich als wichtigstes Ergebnis ein »Dialog unter schwierigen Bedingungen zwischen Friedensaktivisten aus Russland, Belarus und der Ukraine« festhalten. Die drei Elemente der Diskussionen, so Braun, waren Waffenstillstand, Friedensverhandlungen und die Planung weiterer gemeinsamer Aktionen. Der Aktivist stellte klar, dass die Priorität darauf liegen müsse, die Kämpfe sofort zu beenden. Die Forderung nach Waffenstillstand habe allerdings »nicht die Anerkennung der militärischen Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Waffenstillstands« zu bedeuten. Ebensowenig eine »Anerkennung der russischen Gebietsgewinne«. Es sei lediglich ein Ausgangspunkt für Verhandlungen: »Die Politik der gemeinsamen Sicherheit muss wieder zentral werden.« Als Vorbild dafür nannte er den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky. »Daher ist es so bedeutend, dass der Gipfel in Wien stattfand.«

Im Oktober wird eine Aktionswoche organisiert. 2024 oder 2025 soll es eine Nachfolgekonferenz geben. Vertreter aus Irland, Italien und Belgien haben sich als mögliche Organisatoren angemeldet.