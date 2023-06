Thomas Schulz/dpa

Die Waldbrände im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich am Dienstag ausgeweitet. Bei Lübtheen und Hagenow brannte es zwischenzeitlich auf insgesamt 135 Hektar Fläche, so auch auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen (Foto), wo es immer wieder zu Detonationen alter Munition kam. Die Feuerwehr war mit rund 500 Einsatzkräften und einem Hubschrauber vor Ort. Am Montag hatte sie etwa 160 Menschen aus dem Ort Volzrade evakuiert. Laut Luftwaffe gilt für das NATO-Manöver »Air Defender 2023« eine zusätzliche Flugsicherheitsgrenze von 4.000 Fuß (etwa 1.200 Meter). (dpa/jW)