Heizungsgesetz auf dem Weg

Moritz Frankenberg/dpa Wärmepumpenkonjunkturprogramm ist im Bundestag angekommen

Erst haben die parlamentarischen Geschäftsführer das Heizungsgesetz von der Tagesordnung der Bundestagssitzung in dieser Woche genommen. Dann schaltete sich der Bundeskanzler in die festgefahrenen Verhandlungen ein. Am Dienstag trafen sich Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit den Vorsitzenden der Ampelfraktionen. Um zu »prüfen, was noch geht«, wie es aus Koalitionskreisen hieß. Kurz vor jW-Redaktionsschluss dann die Einigung: Das Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Offen ist, zu welchem Preis.

Bisher blockierte die FDP das Gesetz und verlangte »fundamentale Änderungen«. Sie drängte dem Vernehmen nach etwa darauf, dass die Modernisierungsumlage bestehen bleibt, über die die Kosten auf Mieter abgewälzt werden können. Die SPD hatte ein Aussetzen der Umlage ins Gespräch gebracht.

Nicht nur die Mieter müssen drastische Kostensteigerungen infolge des Heizungsgesetzes fürchten. Auch private Eigenheimbesitzer sind besorgt. In einer Forsa-Umfrage, die die Sender N-TV und RTL in Auftrag gegeben hatten und über die sie am Dienstag berichteten, gaben 88 Prozent der Befragten an, die meisten privaten Eigenheimbesitzer würden dadurch überfordert.

Für viele könnten diese Sorgen schon bald akut werden. So müssen im nächsten Jahr rund 12.400 alte Öl- und Gasheizungen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Demnach werden 2024 rund 3,2 Millionen Öl- und Gasheizungen 30 Jahre und älter sein; ein Teil davon muss laut Gebäudeenergiegesetz von 2020 ausgetauscht werden.

Wäre das Gesetz in dieser Woche nicht in den Bundestag gekommen, hätte die Regierung kaum noch Zeit für einen Beschluss vor der Sommerpause gehabt. Diese beginnt am 7. Juli. Die Unionsfraktion hatte bereits vor einem verkürzten Verfahren gewarnt.