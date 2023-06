China baut Aufklärungsstation auf Kuba

Alexandre Meneghini/Reuters Auch ein Horchposten auf Kuba: Die US-Botschaft in Havanna (24.5.2023)

Washington. China will einem Medienbericht zufolge auf Kuba einen elektronischen Aufklärungsposten bauen. Das Wall Street Journal (WSJ) berichtete am Donnerstag unter Berufung auf anonyme US-Regierungsvertreter, China und Kuba hätten eine »heimliche Vereinbarung« zum Bau der Anlage geschlossen. Damit könnte Kommunikation im Südosten der USA abgefangen werden, wo sich zahlreiche US-Militärstützpunkte befinden. Für die Erlaubnis zum Bau der Station will China dem sozialistischen Karibikinselstaat laut WSJ mehrere Milliarden Dollar zahlen.

»Wir werden diese spezifischen Berichte nicht kommentieren«, sagte ein Pentagon-Vertreter. »Grundsätzlich sind wir uns sehr bewusst über die Versuche der Volksrepublik China, weltweit in Infrastruktur zu investieren, die militärischen Zwecken dienen könnte, einschließlich in der westlichen Hemisphäre.« Die USA würden diese Versuche genau beobachten.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind angespannt, da China wirtschaftlich immer stärker wird und die USA um ihre Hegemonie fürchten. Im Februar sorgte der Überflug eines chinesischen Wetterballons über den USA geradezu für eine Hysterie. Die USA schossen das Gefährt schließlich über der US-Ostküste ab. Im Kalten Krieg unterhielt die Sowjetunion eine »Abhörstation« auf Kuba, die aber schließlich von Russland geschlossen wurde, in der falschen Hoffnung, dass sich das Verhältnis zu Washington entspannen würde.

Als die Sowjetunion 1962 Atomraketen auf Kuba stationierte, führte das zu einer der gefährlichsten Krisen des Kalten Krieges. Nur um ein Haar blieb die Welt vom Atomkrieg verschont. Moskau zog die Mittelstreckenraketen schließlich ab, auch die USA entfernten Atomraketen aus der Türkei. (AFP/jW)