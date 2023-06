AKW in Ukraine ohne Kühlung

Alexander Ermochenko/Reuters/File Photo Europas größtes AKW wurde bereits im Ukraine-Krieg angegriffen. Jetzt geht das Kühlwasser zur Neige (Saporischschja, 29.3.2023)

Kiew. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Fluss Dnipro reicht das Wasser des Stausees nach ukrainischen Angaben nun nicht mehr aus, um die Reaktoren im Atomkraftwerk Saporischschja zu kühlen. Der Chef des ukrainischen Energieunternehmens Ukrhydroenergo, Igor Sirota, sagte am Donnerstag AFP zufolge, der Wasserpegel sei unter eine kritische Marke gesunken. Zuvor hatte die UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA noch mitgeteilt, dass Europas größtes Kernkraftwerk über genügend Wasser verfüge, um die Reaktoren für »mehrere Monate« lang aus einem Becken oberhalb des Stausees zu kühlen.

Unterdessen soll ide ukrainische Armee nach russischer Darstellung am Donnerstag einen Vorstoß an der Front in Saporischschja unternommen haben. Der umfangreiche Angriff sei zurückgeschlagen worden, meldet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen russischen Kommandeur, der Präsident Wladimir Putin Bericht über die Lage in der Region erstattet habe. Die Nachrichtenagentur Interfax bezeichnete den Vorstoß als Überraschungsangriff, der aber gescheitert sei. (AFP/Reuters/jW)