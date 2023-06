Kenia: Fundort von Massengräbern wird Gedenkstätte

Uncredited/AP Polizei und Anwohner verladen exhumierte Leichen von Opfern der religiösen Sekte in Shakahola (23.4.2023)

Nairobi. Nach dem Fund von Massengräbern mit mutmaßlichen Anhängern eines Sektenkults in einem Wald in Kenia soll das Gebiet eine Gedenkstätte werden. Die Regierung werde den Shakahola-Wald in eine »nationale Gedenkstätte umwandeln, einen Ort des Gedenkens, damit die Kenianer und die Welt nicht vergessen, was hier geschehen ist«, kündigte Innenminister Kithure Kindiki am Dienstag an.

Der große Wald nahe der Küstenstadt Malindi im Süden des Landes, in dem »schwere Verbrechen begangen« worden seien, werde »nicht so bleiben, wie er war«, erklärte Kindiki. Demnach soll er künftig den mehr als 250 Menschen gewidmet werden, die an diesem Ort tot aufgefunden worden waren.

In dem Waldgebiet waren im April Massengräber mit mutmaßlichen Anhängern der christlichen Sekte Internationale Kirche der guten Nachricht entdeckt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Großteil der Opfer auf Geheiß von Sektenführer Paul Nthenge Mackenzie zu Tode gehungert, »um Jesus zu begegnen«. Einige Opfer wurden demnach aber auch erwürgt, totgeprügelt oder erstickt. Unter ihnen waren demnach mehrere Kinder.

Nach dem Fund weiterer Leichen wurde der ursprüngliche Suchradius laut Innenminister Kindiki von 325 Hektar auf 15.000 Hektar ausgedehnt. Am Dienstag hatten die Ermittler neun weitere Leichen gefunden. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf 251. Nach Polizeiangaben wurden bislang 95 Menschen gerettet.

Der Polizei zufolge wurden inzwischen 35 Menschen im Zusammenhang mit dem »Massaker im Wald von Shakahola« festgenommen. Unter ihnen ist auch Sektenführer Mackenzie, der sich selbst der Polizei gestellt hatte.

Angesichts des Massakers ist in Kenia eine Debatte über Regeln für die Religionsausübung entbrannt. In dem Land existieren nach offiziellen Angaben 4.000 unterschiedliche religiöse Strömungen, die sich als »Kirchen« bezeichnen. (AFP/jW)