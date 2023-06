Lina E. und Mitangeklagte legen Revision gegen Verurteilung ein

Sebastian Kahnert/dpa

Dresden. Die antifaschistische Studentin Lina E. und drei weitere angeklagte Nazigegner haben Revision gegen ihre Verurteilung durch das Oberlandesgericht (OLG) Dresden eingelegt. Das teilte das OLG am Mittwoch mit. Die Angeklagten waren vor einer Woche wegen mehrerer Angriffe auf Neonazis und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft. Die drei Mitangeklagten hatten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten erhalten. Alle vier Verurteilten sind derzeit auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde am Abend der Urteilsverkündung unter Auflagen außer Kraft gesetzt. Zuvor hatte sie mehr als zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen. (dpa/jW)