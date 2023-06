Raketenprogramm: USA verhängen Sanktionen gegen Iran, China und Hongkong

IRGC/WANA Handout via REUTERS

Washington. Die USA haben im Zusammenhang mit dem iranischen Raketenprogramm Sanktionen gegen mehr als ein Dutzend Personen und Einrichtungen in der Islamischen Republik, China und Hongkong verhängt. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des US-Finanzministeriums wurde ihnen vorgeworfen, ein Beschaffungsnetzwerk für Irans Raketen- und Militärprogramme zu betreiben. Dadurch solle der Iran an kritische Teile und Technologien für die Entwicklung ballistischer Raketen gelangen. »Die USA werden weiter illegale grenzüberschreitende Beschaffungsnetzwerke ins Visier nehmen, die im Verborgenen die iranische Produktion ballistischer Raketen und andere militärische Programme unterstützen«, hieß es weiter.

Eine Stellungnahme des Irans und der chinesischen Botschaft in Washington lagen am Abend zunächst nicht vor. Auch Erklärungen der betroffenen Firmen und Personen waren nicht unmittelbar zu erhalten. China und Iran hatten im März 2021 ein 25jähriges Kooperationsabkommen zur Stärkung ihrer langjährigen wirtschaftlichen und politischen Allianz unterzeichnet. China ist trotz US-Sanktionen ein wichtiger Abnehmer von iranischem Öl.

Vor der Bekanntgabe der neuen US-Sanktionen hatte der Iran mitgeteilt, er habe eine eigene Hyperschallrakete hergestellt. Von der Rakete namens »Fattah« wurden am Dienstag Fotos über die amtliche Nachrichtenagentur Irna verbreitet. (Reuters/jW