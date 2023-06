Vatikan will eine Milliarde Unterschriften für Frieden sammeln

Vatican Media/dpa Unterschreib jetzt endlich! Papst Franziskus setzt bei seinen Friedensbemühungen auf persönliche Ansprache (13.5.2023, Vatikanstadt)

Vatikanstadt. Papst Franziskus und knapp 30 Nobelpreisträger aus aller Welt wollen am kommenden Samstag gemeinsam auf dem Petersplatz einen Appell für Frieden und Geschwisterlichkeit veröffentlichen. Danach wolle der Vatikan eine Milliarde Unterschriften für den Appell sammeln, sagte der italienische Kardinal Mauro Gambetti am Montag. »Das ist ein langer Prozess. Das braucht Zeit.« Wie und bis wann die Unterschriften gesammelt werden sollen, erklärte er nicht. Das Treffen sei eine »großartige Gelegenheit, den Wert der Geschwisterlichkeit wiederzuentdecken«.

Das Treffen steht unter dem Motto »#NotAlone« (Nicht allein). Auch internationale Organisationen wie das UN-Kinderhilfswerk Unicef schließen sich der Aktion an. Franziskus will am späten Nachmittag zu den Anwesenden sprechen und dann den Appell präsentieren. Acht weitere Orte auf der Erde, darunter Jerusalem, Buenos Aires und Brazzaville in der Republik Kongo, werden live dazu geschaltet. (dpa/jW)