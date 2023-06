Malawi: 24 Tote bei Lastwagenunfall von Fußballern

Thoko Chikondi/AP Miese Wegeverhältnisse: Zuletzt tobte der Tropensturm »Freddy« in Malawi (18.3.2023, Phalombe)

Blantyre. Im südostafrikanischen Malawi ist ein Lastwagen mit 85 Menschen an Bord verunglückt. 24 Passagiere starben noch an der Unfallstelle, der Rest wurde mit Verletzungen unterschiedlicher Schwere im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher am Montag der dpa sagte. An Bord des Zehntonners seien hauptsächlich Spieler und Fans des Fußballteams Nyungwe Football Club gewesen, die in der Nacht zu Sonntag aus dem bergigen Distrikt Chitipa im Norden Malawis auf dem Heimweg in den Distrikt Karonga gewesen seien. Dort sei der Lkw gegen einen Bordstein gefahren und umgekippt.

In dem Land mit 20 Millionen Einwohnern ereignen sich aufgrund schlechter Straßen häufig schwere Unfälle. Präsident Lazarus Chakwera forderte beim Katastrophenschutzamt des Landes Unterstützung für die Angehörigen der Verunglückten an. (dpa/jW)