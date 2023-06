Entschlossen in den Abgrund

Metodi Popow/imago Rückmeldung bis zum 9. Juni erwünscht: Der Linke-Parteivorstand verschickt dem Vernehmen nach Ultimaten

Ein Bericht über ein angebliches »Ultimatum« des Vorstandes von Die Linke an die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hat am Montag für weitere Unruhe in der kriselnden Partei gesorgt. Die Taz hatte berichtet, dass sich die Parteispitze am 25. Mai mit der Fraktionsführung und Wagenknecht zusammengesetzt habe; dabei sei Wagenknecht ultimativ aufgefordert worden, bis zum 9. Juni zu erklären, ob sie in der Partei bleiben wolle oder nicht.

Koparteichef Martin Schirdewan wollte am Montag nur bestätigen, dass es ein Gespräch mit Wagenknecht gab. Da Vertraulichkeit vereinbart worden sei, könne er zum Inhalt nichts sagen. Kofraktionschef Dietmar Bartsch bestätigte ebenfalls das Gespräch, bestritt im Deutschlandfunk aber, dass es ein Ultimatum gegeben habe. Davon könne »keine Rede sein«.

Der Taz zufolge will der Vorstand, der am Wochenende zusammentritt, auf der Grundlage einer dann vorliegenden oder nicht vorliegenden Rückmeldung von Wagenknecht über die nächsten Schritte entscheiden. Sollte das so geplant sein, dann agiert der Parteivorstand weiter zuverlässig nach dem Drehbuch des rechten Parteiflügels: Das »Netzwerk Progressive Linke« hatte erst am Wochenende einen Antrag an den Parteitag beschlossen, in dem der Vorstand aufgefordert wird, »Entscheidungen herbeizuführen« und mutmaßlichen Bestrebungen zur Gründung einer konkurrierenden Partei »entschlossen und kompromisslos entgegenzutreten«.

Wagenknecht äußerte sich am Montag nicht zu dem »Ultimatum«. Dafür meldete sich der Bochumer Bundestagsabgeordnete Christian Leye mit Kritik an der Parteiführung zu Wort. In einer Krisensituation mit einer »abgewirtschafteten Ampel« und einer AfD bei 19 Prozent versacke »die linke Opposition bei lausigen 4 bis 5 Prozent«. Leye fragte, warum der Vorstand nicht an einem »politischen Angebot« arbeite, das »die Wähler wieder erreicht und überzeugt«. Stattdessen diskutiere die Parteispitze über Ultimaten an die beliebteste Linken-Politikerin.