Am Ende des Kapitalismus

Florion Goga/REUTERS Müllberg in der albanischen Hafenstadt Durrës (19.7.2018)

Dass die kapitalistische Industrieproduktion klimaschädliche Emissionen freisetzt, pfeifen mittlerweile die Spatzen von allen Dächern. Das Anwachsen von strahlenden oder hochgiftigen Müllgebirgen, Müllstrudel in den Weltmeeren, das forcierte Abholzen natürlich gewachsener Wälder sowie das Schrumpfen der Lagerstätten fossiler Rohstoffe wird in der Klimadebatte allerdings immer noch eher am Rande thematisiert. Es ist offensichtlich eine Generation von Aktivisten herangewachsen, für die die Vorstellung eines unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs etwas völlig Normales, die Vorstellung von einem herannahenden Ende des kapitalistisch dominierten Industriezeitalters hingegen völlig abwegig ist. Die schlichte Einsicht, dass der Kapitalfetisch unendliches Wachstum verlangt, die Ressourcen und die ökologische Belastbarkeit des Planeten Erde jedoch endlich sind, fehlt in vielen Köpfen.

Die in Deutschland lebende französische Autorin Sandrine Aumercier hat in ihrem jetzt in deutscher Übersetzung vorliegenden Buch »Die Energieschranke des Kapitals« (Le mur énergétique du capital) die von der Natur gesetzten Grenzen kapitalistischer Industrieproduktion untersucht, wobei sie sich unter anderem auf diesbezügliche Schriften von Marx und Engels stützt. Zustimmend zitiert sie ganz zu Beginn des Buches den wertkritischen Publizisten Anselm Jappe: »Eine Kritik des Kapitalismus ohne Kritik der Industriegesellschaft ist genauso unsinnig wie eine Kritik der Industriegesellschaft ohne Kritik des Kapitalismus.«

Wie die Autorin schreibt, wurde die Endlichkeit der weltweiten Vorräte an fossilen Energieträgern bereits um 1940 in Wirtschaftskreisen thematisiert, also in einer Zeit, als von einer Ökologiebewegung noch gar keine Rede sein konnte. Die damaligen Prognosen mussten zwar mehrfach korrigiert werden, wurden aber nie grundsätzlich widerlegt – auch nicht mit dem Aufkommen der Atomindustrie und dem Siegeszug der »grünen« Energiequellen Sonne, Windkraft und Erdwärme. Die Autorin positioniert sich in ihrem Buch sowohl gegen den von der grünen Parteienlandschaft propagierten sogenannten »nachhaltigen Kapitalismus« als auch gegen den Ökofaschismus bestimmter Segmente der radikalen Rechten. Letztgenannten charakterisiert sie als »eine der offensichtlichsten Formen der Krisenverwaltung, in denen der Spätkapitalismus unter dem Gewicht seiner eigenen Widersprüche versinkt«.

Aber auch die »angeblich grünen Energien« kritisiert sie als »reine Produkte des Kapitalismus am Ende seiner Entwicklung«. Ihr Boom während der letzten Jahre sei keineswegs ein Sieg ökologischer Vernunft, sondern schlicht der Verknappung und Verteuerung konventioneller Energieträger geschuldet. Und das »Ziel der Ankündigung der CO2-Neutalität« sei eben nicht »die Rettung des Klimas, sondern die Rettung der Wirtschaft vor den steigenden Erdölpreisen«. Der Kapitalismus stehe derzeit vor einem Energieengpass, »für den es keine Lösung gibt und der zur Folge hat, dass die gesamte natürliche Welt ›verbrannt‹ wird«. Die grüne Wählerschaft fordere »in einem ausweglosem System Unmögliches«. Tatsächlich leisten derzeit viele angeblich klimaneutrale und umweltfreundliche Technologien genau dies eben nicht; entsprechende Berechnungen sind – wie die Autorin an Beispielen nachweist – schlicht Mogelpackungen.

Da das Buch (auf französisch) schon vor zwei Jahren erschien, kommt der derzeitige Wirtschaftskrieg zwischen Westeuropa und seinem lange wichtigsten Energielieferanten Russland leider nicht vor. Und auch die Frage, was nun denn nach der absehbaren energetischen Erschöpfung des Kapitalismus kommt, wird von der Autorin nicht hinreichend beantwortet. Eine andere Form von Kapitalismus wird es jedenfalls ganz gewiss nicht sein.