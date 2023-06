Ausdauer im Ausstand

Marcus Brandt/dpa Haben viel Puste und lassen sich nicht unterkriegen (Hamburg, 27.9.2022)

Arbeitskämpfe sind anstrengend, um so mehr, je länger die Belegschaften ihn durchhalten müssen. Die Servicebeschäftigten beim dänischen Windanlagenbauer Vestas haben Durchhaltewillen bewiesen: Am Samstag hatten sie ihren 100. Streiktag. Die über das gesamte Bundesgebiet verstreuten Arbeiter trafen sich – wie jeden Tag – zu einer virtuellen Streikversammlung.

»Es ist bewundernswert, wie sich die Vestas-Kollegen für ihren Tarifvertrag einsetzen«, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. »100Tage zu streiken, ist kräftezehrend.« Aber es lohne sich, für gute Arbeit vollen Einsatz zu geben. Wer schließlich gute Fachkräfte halten wolle, benötige die Tarifbindung.

Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg betonte, dass die Arbeitsbedingungen beim Weltmarktführer in der Herstellung von Windkraftanlagen attraktiver werden müssten. »Das sollte auch im Interesse des Unternehmens sein«, sagte er. Statt 100 Streiktage über sich ergehen zu lassen, »sollte das Unternehmen lieber gemeinsam mit uns Fachkräfte für die Zukunft sichern«.

Der Streik hatte am 7. November 2022 begonnen. Zwischendurch wurde er für Verhandlungen unterbrochen. Doch bisher weigere sich das Unternehmen, einen Tarifvertrag mit der IG Metall abzuschließen, heißt es seitens der Gewerkschaft. Inzwischen zahle Vestas sogar Prämien, wenn Beschäftigte den Streik brechen und am Samstag arbeiten, so ein Vorwurf der Metaller. »Uns wird man nicht mit Prämien fürs Streikbrechen aus dem Streik holen«, erklärte Vestas-Betriebsrat und Mitglied der Tarifkommission, Elmar Schneid. Wer das glaube, irre sich. Man bleibe bei der Forderung nach einer fairen und angemessenen Bezahlung. Schneid betonte, dass andere Unternehmen die Situation erkannt hätten und alles daransetzen würden, »ihre Fachkräfte im Unternehmen zu halten und auch neue Kräfte zu werben«. Als Beispiele verwies er auf Siemens-Gamesa, Omexom und OWS Offshore Wind Service.

Ein Vestas-Sprecher hatte kürzlich gegenüber dpa erklärt, dass rund 15 Prozent der deutschen Firmenbeschäftigten streiken würden. »Die Zahlen sind relativ stabil und, wenn überhaupt, leicht rückläufig.« Gleichzeitig behauptete das Unternehmen, dass man ein wirtschaftlich vertretbares und attraktives Angebot auf den Tisch gelegt habe. Vor diesem Hintergrund bedauere man, dass die IG Metall weiterhin auf Streik setzt.

Vestas hatte sich lange gegen einen Haustarif gesperrt. Statt mit der Gewerkschaft zu verhandeln, hatten die Bosse es beim Betriebsrat versucht. Der hatte aber eine Vereinbarung nicht unterzeichnet – wohl auch, weil für gewöhnlich die IG Metall für Tarifvereinbarungen zuständig ist (siehe jW, 3. Dezember 2022). Im Unternehmen stieß diese Haltung damals auf Unverständnis: Die Gehälter der Servicetechniker hätten sich mit der Vereinbarung schließlich deutlich erhöht.

Dann hatte sich die Geschäftsführung des dänischen Windanlagenbauers bequemt, mit der IG Metall Tarifgespräche aufzunehmen. Anfang März wurde deshalb der Streik ausgesetzt, schließlich aber Anfang Mai wieder aufgenommen. Wiederholt seien Angebote und Zusagen von Vestas wieder zurückgenommen worden, hieß es Anfang Mai aus Gewerkschaftskreisen. Angeblich seien die Forderungen der Gewerkschaft nicht angemessen gewesen.

Bei Vestas Deutschland arbeiten nach Angaben der IG Metall rund 1.700 Beschäftigte, davon 700 Monteure. Die Gewerkschaft beklagt seit langem, dass zwar viele Zulieferer wie Maschinenbauer dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie unterliegen. Bei den Herstellern und im Servicebereich habe sich die Windenergiebranche verbindlichen tariflichen Regelungen aber bisher weitgehend verweigert. Deshalb wird weitergestreikt.